跟著演藝去旅行 暑假掀熱潮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近期，暑期遊加上演藝活動熱絡，「白天看景，晚上觀劇」「跟著演出去旅行」掀起熱潮。

中新社報導，7月以來，福州三坊七巷推出「古厝奇妙夜」夜遊主題線路，古街區內的名人故居、古厝變身各類情景短劇、沉浸式小劇場的演出場地，成了遊人打卡的新寵。

來自山東日照的00後遊客王梓萁一到三坊七巷，就被朋友拉著去郭柏蔭故居看「月落坊巷·閩都人傑」情景短劇的演出。「一片三坊七巷，半部中國近代史。」王梓萁說，這樣的情景短劇表演，讓我們可以沉浸式瞭解三坊七巷名人的故事。

近年熱度較高的演藝活動，大多不拘泥於傳統演出形式，打破劇場演出空間限制，走進景區景點與遊人零距離接觸。 　　

在世界文化與自然雙遺產地武夷山，2010年3月29日首演的山水實景演出《印象大紅袍》，截至今年7月17日已演出6000場。

來自上海的陳姓女遊客說，遊覽福建武夷山，必看山水實景演出《印象大紅袍》，在360°旋轉坐席和光影交錯中，瞭解世界文化與自然雙遺產地的「千載儒釋道」與「萬古山水茶」。

福建省文化和旅遊廳的統計數據顯示，今年五一假期，福建各地演藝市場熱情高漲，「旅行+演藝」成為假日熱潮。其中，福州下沙踏浪電音節開啟3萬多人冒雨狂歡；廈門元氣森林音樂節吸引近4萬人次到場，進場觀眾近80%來自外地；張學友廈門演唱會外地歌迷超過85%，有力拉抬假日旅遊人氣；漳州啤酒之夜群星演唱會吸引近2萬觀眾參與。

劇場 福建 遺產

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