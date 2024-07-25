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蘭州空氣刺激性異味 官方：高爐煤氣外排所致

中央社／ 台北25日電
圖為青年在蘭州標誌性建築中山橋前自拍留影。 中新社
圖為青年在蘭州標誌性建築中山橋前自拍留影。 中新社

中國甘肅蘭州市今天凌晨2時左右出現刺激性氣味。根據當地官方通報，初步確定產生空氣異味的原因，是一家鋼鐵公司將高爐點火後，高爐煤氣外排所導致，並指目前城市空氣異味已經消除。

25日凌晨2時，蘭州市境內出現刺激性氣味。有許多蘭州民眾拍影片表示，自己一早是被氣味臭醒，還有人說要戴上N95口罩

中國官媒央視新聞報導，蘭州市生態環境局今天通報，根據蘭州市主城4區5個空氣品質觀測站數據分析和現場清查，初步確定產生空氣異味的原因為榆中鋼鐵公司1770立方公尺高爐點火啟爐，產生的高爐煤氣外排所致。目前城市空氣異味已消除。

蘭州市生態環境局表示，將督促涉事企業全面清查消除風險隱患，並進行全面綜合評估，啟動相關法定程序查處。並將及時通報後續處置情況。

據報導，這次點火啟爐的高爐高108公尺，從3月31日起開始改造，7月24日晚間9時16分點火啟爐恢復生產。一般鋼鐵企業使用的引燃物多為廢舊枕木，而枕木為增加防腐性能，在加工之初需要用煤焦油等油類進行浸泡。

報導稱，高爐內部溫度可達攝氏1500度以上，被煤焦油等油類浸過的枕木燃燒後會產生二氧化硫、氮氧化物等複合成分，這些複合氣體也是蘭州市民25日凌晨聞到的空氣中異味的來源。

目前蘭州市正在組織有關部門對燃燒後的成分、對身體健康是否有影響進行進一步調查。

N95 口罩 氣味

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