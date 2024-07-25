中國極端氣候同現 一舉發布颱風、高溫、山洪等5種預警

中國從沿海到內陸同時出現多種極端氣候，迫使氣象、水利等單位自昨天傍晚6時起，接連發布暴雨、山洪、強對流、高溫、颱風等5種氣象預警。有中國網友戲稱，這下中國真陷入「水深火熱」中了。

上述5種氣象預警中，颱風預警最受中國民眾關注。根據台灣中央氣象署預測，凱米颱風將於今天傍晚前後從福建登陸中國，而中國氣象單位則預測，凱米自福建登陸後，可能會先進入江西，再一路北上。

不少中國民眾擔心，凱米颱風可能重演2023年杜蘇芮颱風及殘餘環流一路侵襲華北甚至東北，造成河北涿州等地嚴重洪災的慘狀。而據中國氣象單位預測，凱米登陸福建後威力雖減弱，但仍有可能挾外圍環流侵襲中國逾10個省區。

綜合央視新聞等中國媒體報導，中國水利部及中國氣象局昨天傍晚6時聯合發布橙色山洪災害氣象預警，指今晚8時前，北京西北部、河北東北部、內蒙古南部、遼寧西部、浙江南部、福建東部、四川中部等地部分地區發生山洪災害可能性較大，為此發布黃色預警。

其中，北京西部、福建東部局部地區分別受暴雨及颱風影響，山洪預警提升為橙色。而其他地區也可能因短時間內的強降雨，引發山洪災害。

相較於山洪預警，中國中央氣象台今早6時發布高溫橙色預警，預測今天白天新疆南疆盆地東部、江漢、江淮中南部、江南、華南北部、西南地區東部等地氣溫將達35度以上。其中，江西中南部、湖南中部、新疆吐魯番盆地等地的局部地區更可能超過40度。

今天上午10時，中國中央氣象台則接續發布暴雨橙色預警，預測今天下午2時至明天下午2時，內蒙古東部、吉林、遼寧、河北東部、天津東部、山東北部等地部分地區有大雨到暴雨，局部地區有大暴雨；福建、浙江南部、廣東東部等地有暴雨到大暴雨，福建東北部和浙江東南部等地更有特大暴雨。

為因應凱米颱風來襲，中國中央氣象台同一時間發布颱風紅色預警，預測凱米今天傍晚前後將在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，之後穿過福建深入內陸，並逐漸轉向同一時間發布的還有強對流天氣藍色預警，指今天下午2時至明天下午偏北方向移動，但強度逐漸減弱。

同一時間發布的還有強對流天氣藍色預警，指今天下午2時至明天下午2時，內蒙古東南部、遼寧西部、山東北部、河南北部、浙江東部、福建中東部、廣東東南部等地部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。其中，浙江南部、福建東部等地部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上。