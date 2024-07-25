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黑龍江公布COVID-19疫苗自費價格 單針最高1660元

中央社／ 台北25日電
圖為接種疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為接種疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照

中國多地自7月15日起，將COVID-19疫苗免費接種調整為自費接種。近期黑龍江成中國第一個公布自費接種價格的省，依廠牌不同，單針最高人民幣368元（約新台幣1660元）。

中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織相繼通告，自7月15日起，COVID-19疫苗免費接種將調整為自費接種，醫保基金不再支付疫苗及接種費用，各級財政也不再給予相關補助。

據第一財經、界面新聞、中國青年報，近日黑龍江省發布「黑龍江省新冠病毒疫苗准入評審結果公告」，成為自費政策上路後，中國首個公布疫苗接種價格的省。

根據這份公告，共計有8款疫苗入選，生產企業均為目前主流的疫苗廠商。

其中，價格最高的是康希諾生物生產的「吸入用重組新型冠狀病毒XBB.1.5變異株疫苗」，3人次使用劑量的價格為人民幣1104元，換算單人單針的接種價格為368元（約新台幣1660元）；價格最低的為萬泰生物生產的「鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗」，單人單針的價格為126元。

其他幾款入選的疫苗，單人單針價格在300元左右。其中，成都威斯克生物醫藥有限公司生產的「重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）」、「重組新冠病毒（XBB變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細胞）」，2人次使用劑量價格均為596元，換算單人單針的價格是298元。

報導引述黑龍江疾病預防控制中心人員表示，這次公布的只是疫苗價格，並不包括接種費用，根據黑龍江省的規定，疫苗接種費用是每針16元。

在黑龍江之後，報導評估，應相關部門的要求，近期可能會有更多地區陸續公布COVID-19疫苗自費接種的價格。

報導提到，自2020年底中國首次批准COVID-19疫苗附條件上市後，已有多款疫苗上市並歷經幾輪更新。不過，隨著疫情流行常態化後，市場對疫苗的需求大大減少。有疫苗企業人士表示，因為市場需求量不大，因此公司疫苗生產線處於停產狀態。「有多少人願意自費接種仍有待觀察，但不排除有一些特殊人群會接種」。

新型冠狀病毒 疫苗 黑龍江

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