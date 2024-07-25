水深火熱！陸颱風、高溫、山洪、暴雨、強對流5預警齊發

全球極端氣候日趨明顯，據央視新聞報導，大陸中央氣象台、水利部、中國氣象局等部門，24日18時起連發暴雨、山洪、強對流、高溫、颱風五個氣象預警，提醒各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

大陸水利部和中國氣象局24日18時聯合發布橙色山洪災害氣象預警，預計24日20時至25日20時，北京西北部、河北東北部、內蒙古南部、遼寧西部、浙江南部、福建東部、四川中部等地部分地區發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。

其中，北京西部、福建東部局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害。

大陸中央氣象台25日6時則繼續發布高溫橙色預警，預計25日白天，新疆南疆盆地東部、江漢、江淮中南部、江南、華南北部、西南地區東部等地有35℃以上高溫天氣。其中，江西中南部、湖南中部、新疆吐魯番盆地等地局地可達40℃以上。

25日10時，大陸中央氣象繼續發布暴雨橙色預警，預計25日14時至26日14時，福建、浙江南部、廣東東部等地有暴雨到大暴雨，福建東北部和浙江東南部等地有特大暴雨（250至500毫米）。另，內蒙古東部、吉林、遼寧、河北東部、天津東部、山東北部等地部分地區有大到暴雨，局部地區有大暴雨（100至200毫米）。

大陸中央氣象台25日10時還繼續發布颱風紅色預警，預計凱米颱風將於今天傍晚前後在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，之後穿過福建深入中國內陸，並逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。