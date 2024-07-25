被臭味臭醒…甘肅蘭州出現大範圍刺鼻味 當地正調查

中國甘肅蘭州市25日凌晨2時左右出現來源不明，且範圍較廣的刺激性氣味。有蘭州市民拍攝影片表示，自己一早被一股臭味臭醒，還有人稱「現在頭疼、心跳加速」。當地部門接到通報後，正在進行調查。

中國官媒央視新聞報導，7月25日凌晨2時左右開始，有市民表示甘肅省蘭州市城關區、七里河區等區域出現來源不明且較大範圍的刺激性氣味。

報導指出，在接到相關報警後，蘭州市應急、公安、生態環境等部門已展開排查溯源。目前，排查溯源工作仍在進行中。

根據中國網路上流傳的影片，有蘭州市民拍影片自述，「不解到底是什麼味道」，還有人稱，「今早被一股臭味臭醒了，我以為我媽又把啥給煮焦了，把房子給我點了，結果滿蘭州都臭了」。

也有當地的市民拍影片詢問，「蘭州的朋友有沒有聞到，有一股燒焦了的味道，非常刺鼻，而且味道還特別濃郁，把窗戶關上，房間裡還是保持這個味道，問了朋友也是說外面的空氣裡面就是瀰漫這種味道，到底是什麼味？」

事件引起當地廣泛討論。據相關報導，有當地民眾建議把N95口罩戴上，並關注氣體是否對民眾身體健康會有傷害。