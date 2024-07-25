浙江防凱米颱風 緊急疏散多座海島遊客與人員

凱米颱風即將奔襲大陸地區，最靠近登陸點的福建與浙江，當地政府都已經做出許多準備，除了福建已疏散15.7萬民眾，浙江則已經緊急撤離沿海地區海島遊客與人員，多條水運航線、鐵路列車與飛機航班停駛。

據浙江發布25日消息，今天浙南和沿海地區有大雨暴雨，溫台麗地區部分大暴雨，局部特大暴雨；明天浙中南地區中到大雨，溫州、麗水、台州南部、衢州西部等地部分暴雨，局部大暴雨。

官方指出，凱米（大陸翻譯格美）已對溫台地區造成較明顯風雨影響，今明影響範圍和強度將進一步擴大，浙中南沿海和浙南地區大風影響時間長，溫台麗地區強降水集中，溫州局地還可能出現極端強降水，蒼南、泰順、文成等地有颱風災害極高風險，需特別注意防範強風暴雨帶來的不利影響。

為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，鐵路部門計畫對7月25日杭深線，25日至26日衢寧線，26日衢九、合九、銅九、阜六、廬銅、寧西線等部分列車採取臨時停運措施。

另據寧波日報、央視新聞等消息，寧波多家景區陸續發佈通知，將暫時閉園；溫州49條客運航線已全部停航；舟山70條水上客運也全部停航，舟山普陀山國際機場7月25日取消航班26架次。

浙江海事局指出，舟山截至23日12時，共撤離遊客1.5萬人次；台州組織開展大陳島旅客疏散工作，已安全疏散大陳島旅客1,300餘人；溫州共疏散南麂、北麂、北龍等海島人員2,000餘人。

大陸應急管理部指出，凱米颱風潛在影響的省（區市）可能應該會超10個。具體而言，台灣主要影響時段24日-25日；福建、浙江25-26日；江西、安徽26-27日；河南、山東27日；河北、北京、天津27-28日；遼寧、吉林28-29日。