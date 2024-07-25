凱米颱風將登陸 福建已疏散15萬人、多地宣布休假

凱米颱風即將於25日登陸大陸地區，首當其衝的福建省嚴陣以待，除已疏散15萬民眾，還有多地宣布實行「三停一休」政策，防颱應急響應已經拉高到「I級」。

據福建發布消息，25日颱風凱米（陸譯「格美」）將登陸福建中部秀嶼到連江一帶，大陸氣象機構已發布大風預報、降水預報，官方呼籲民眾提前做好防範。

另據央視新聞援引福建省人民政府防汛抗旱指揮部消息顯示，截至7月25日7時，福建全省沿海養殖漁排上人員2萬9,424人全部撤離上岸，其中勞動力人員2萬8,108人、老弱婦幼人員1,316人；全省出海漁船733艘全部進港避風，船上人員3,199人全部撤離上岸。

官方數據指，全省下沉幹部8.54萬人次，轉移群眾15.68萬人。

此前，中國鐵路南昌局集團有限公司已宣布停運福建省內7月25日全部旅客列車和7月26日部分旅客列車。而列車停運影響範圍已經擴及北京，北京南站25日指出，受颱風和強降雨影響，當日北京南站已有40趟列車停運。

此外，福建海事局於7月24日13時啟動防颱風I級應急響應，對福建沿海67條客渡運航線、186艘客渡船實施停航措施，其中4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。海上92個水工項目已全部停工，施工作業船舶與人員已全部撤離。

綜合福建各地政府訊息，目前包含福州市已宣布鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、馬尾區等五城區，除個別單位保基本運轉外，實行「三停一休」（停工（業）、停產、停課、休市）等，泉州市也宣布除防颱風防暴雨應急單位、民生保障（供水、供電、燃氣、通信、醫療等）、生活服務類（提供生活必需用品的商超）行業以及需連續性生產企業保基本運轉外，全市實行「三停一休」。

此外，莆田、寧德、平潭也都已宣布實行「三停一休」。