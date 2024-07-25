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凱米出海後直撲福建而去 恐攜巨量水氣襲大陸10餘省

聯合報／ 大陸中心／即時報導
因應凱米颱風來襲，福建漁船24日已紛紛返回漁港內避風。（新華社）
因應凱米颱風來襲，福建漁船24日已紛紛返回漁港內避風。（新華社）

今年第3號颱風凱米（大陸譯為「格美」）今天凌晨4時20分左右自桃園市新屋區附近出海後，朝福建直撲而去。大陸中央氣象台預計凱米將於今天下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，在穿過福建後深入中國內陸，並逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

不過中國天氣網氣象分析師于群指出，凱米具有個頭大、環流廣闊、爆發式增強且強度強的特點，從雲圖上看，凱米雲系龐大，中心密實，結構不對稱。

預計未來五天，凱米將攜帶巨量水汽深入中國內陸，或與冷空氣聯合，給東南沿海甚至華北、東北等地帶來強降雨，強降雨或波及福建、浙江、安徽、京津冀等十餘省份。

大陸中央氣象台預報，25日8時至26日8時，東海南部及釣魚島附近海域、台灣海峽、台灣以東洋面、台灣島沿海、福建沿海、浙江東南部沿海的風力有9到12級，凱米中心經過的附近海面或地區的風力有13至14級，陣風15至16級。

25日8時至26日8時，浙江南部、福建大部、廣東東部、台灣島等地有大到暴雨，其中，浙江東南部、福建東部、廣東東南部、台灣島等地部分地區有大暴雨，台灣島和福建東北部有特大暴雨（250至500毫米）。

為因應凱米來襲，福建福州、泉州、莆田、寧德、三明、平潭等地已提前宣布實行「三停一休」，即停工（業）、停產、停課、休市等，福建省內所有旅客列車25日也全面停運。

大陸預計凱米颱風將於今天下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，並將在穿過福建後深入中國內陸。（圖／取自大陸中央氣象台）
大陸預計凱米颱風將於今天下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，並將在穿過福建後深入中國內陸。（圖／取自大陸中央氣象台）

凱米颱風 廣東 暴雨 福建

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