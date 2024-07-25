湖北恩施州／鶴峰屏山 匯聚絕美自然風光

鶴峰屏山旅遊景區，地處武陵腹地「神秘交叉點」，匯聚絕美自然風光，集奇、秀、險於一體。清文學家顧彩讚譽：「人言此是桃源地，不信桃源如許奇。岩靜仙翁丹鼎在，峰高神女珮環移。」景區以舟行絕塵之水，如懸浮浩瀚宇宙，吸引眾多網紅到訪，讚譽為「世外古桃源」。

網紅打卡熱點，鶴峰屏山。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

景區以山水、土司、健康和民俗文化為核心，規劃峽谷觀光區，古桃源探訪區，土司爵府遺址區，土司峒府文化展示區，土家族民俗體驗區等。三大特色為「水的魅力」，鶴峰屏山的水質清澈至極，達到直接飲用標準。乘舟漫遊，由水面往下看，可見20公尺深處的石塊和砂礫，船隻宛如懸空而停，吸引遊客體驗難以置信的視覺衝擊。第二特色為「神秘原始森林」。鶴峰屏山曾因天際阻隔，人跡罕至，故保有原始自然風貌，百年古樹隨處可見，蘊藏豐富中藥材和珍稀植物。「自然景觀」，景區山之雄奇，崖之險峻，令人一步一歎，流連忘返。移步換景，如穿越時空，步踩罡步天梯，能摘滿天繁星。遊客在懸崖絕壁間穿梭，近距離感受大自然神奇魅力。

鶴峰屏山，美若仙境。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

景區除得天獨厚的自然景觀外，還凝聚近千年的土司文明。容美土司曾是楚蜀最強盛之土司部落，由田氏世襲，為元明清時期湖廣土家族土司，位今湖北鶴峰縣、五峰縣等地，是鄂西最大土司。自第14任明代土司田楚產開拓此境，後七任土司苦心經營，執著堅守。雍正年間西南大規模實施「改土歸流」，末代土司田旻如拒不聽調進京，清軍壓境，於1733年自縊於萬泉洞，容美土司至此覆亡，結束了田氏對這塊領地900多年的統治，宣告了綿延425年土司制度的終結。

鶴峰屏山，以舟行絕塵之水。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

至今留有捨身岩景點，相傳為土司處決犯人之地。崖高200多公尺，台頂突出於山崖漊水之上，地勢險要。