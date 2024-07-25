湖北恩施州／彭家寨吊腳樓 建築藝術聖地
彭家寨坐落於恩施州，曾是「川鹽濟楚」古鹽道上重要樞紐，景區以全大陸重點文物保護單位、彭家寨吊腳樓群為核心，享譽「土家文化的中樞、建築藝術的聖地」。是大陸現存規模最大、保存最為完整的吊腳樓式建築群落。景區建築設計曾受邀參加威尼斯國際建築雙年展，引起國際學術界高度關注。
彭家寨已列入民族文化保護村，景區由23棟吊腳樓建築和一座涼亭橋組成，全寨50多戶近300口人。以建築藝術和土家文化為靈魂，以傳統村落和旅遊為載體，再現土家人生活場景。景區有觀音山、酉水河、龍潭河等壯闊秀麗的自然景觀；吊腳樓群、墨客廊橋、地仙橋、意匠神工等古建築；摩霄樓、耍耍街、舍巴田園、撒野小鎮等遊覽區。
相傳彭家寨土家族的祖先彭懷傘夫婦，為尋訪先人舊址，長途跋涉至武陵山北麓，被大河阻擋去路，焦急萬分。忽見閃電劃破長空，霧靄中浮現木橋。渡河後，在觀音山之下繁衍生息。迄今，還流傳古謠「觀音座蓮金字塔，懷藏四龍裝待發，十八羅漢二面站，人傑地靈天造化。」
彭家寨是典型土家聚落，以吊腳樓群享譽中外。土家族主要分布在湘、鄂、渝、黔交界地帶的武陵山區，自稱「畢茲卡」，意為土生土長之人，歷史文化悠久，民俗風情多彩。其中擺手舞深具特色，距今已有千年歷史，是土家族最具標誌性文化之一，列入大陸國家級非物質文化遺產。據考證，是由土家族人打獵歸來慶豐收的舞蹈演化而來，屬宗教祭祀性舞蹈。
吊腳樓自古流行於百越族群地域。彭氏家族遷徙至武陵山區，建房以吊腳之高低來適應地形變化。分上下兩層，上層通風、乾燥、防潮作為居室。下層是豬牛欄圈或用來堆放雜物。正屋建在實地上，廂房除一邊靠在實地和正房相連，其餘三邊皆懸空，靠柱子支撐。吊腳樓之好處，高懸地面既通風乾燥，又能防毒蛇、野獸，樓板下還可堆放雜物。時光推移，終形成集形體美、空間美、層次美、輪廓美之土家吊腳樓群。
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