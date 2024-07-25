湖北恩施州／絕美大峽谷 三奇景並存

恩施州位於湖北西南部，位居湖北、湖南、重慶交匯地，是一個歷史悠久、文化底蘊深厚的地區。恩施大峽谷，是全世界最長、最美大峽谷之一，全長108公里，總面積達300餘平方公里，是世界上唯一「地縫、天坑、岩柱群」並存的景區，既是喀斯特地形地貌的天然博物館，更有「最美地球傷痕」之稱。

全球最美大峽谷之一，恩施大峽谷。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

恩施大峽谷景區生態得天獨厚，景觀層次豐富，山體變化萬千，清江河谷深切，萬米絕壁畫廊、千丈飛瀑流芳、百座獨峰矗立、十里深壑幽長，奇山、異水、怪洞、珍禽數不勝數，凡天下奇景無不包容。大峽谷之美，包含自然、民俗、文化、歷史，由「山、水、洞、情、谷」展示出「奇、俊、險、美、秀」。其境內是上古巴文化發祥地之一，曾經演繹過上千年的土司文化。

恩施大峽谷，山體變化萬千。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

大峽谷以五大奇觀聞名，「清江升白雲」指沐撫峽谷裡，從清江升起之雲海，幻化成騰空飛揚巨龍，蜿蜒曲折，綿延百里；「絕壁環峰叢」，喀斯特地貌一般無法兼具絕壁與峰叢，此處兩景皆有，四面絕壁彷彿隱含於叢峰之中，四面絕壁又似淩架叢峰之上；「天橋連洞群」，大峽谷沿線約有大小洞穴200餘個，如熱雲洞，石壁相隔形成兩個洞口，一洞通熱風，一洞出冷風，冷熱交融煙霧繚繞，洞內大廳可容納數萬人，有天橋匹配。

恩施大峽谷，地縫、天坑、岩柱群並存。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

「地縫接飛瀑」，雲龍河地縫以暗河沉睡地下三千萬年，後因地表剝蝕，才得以面世。地縫長約7.5公里，平均深75公尺，寬15公尺，怪石遍布，兩岸飛瀑激盪。罕見之處在於，地縫垂直斷面呈「U」字形，目前全球僅有羅馬尼亞發現類似地縫。「暗河配豎井」，奉節龍橋河，至恩施大峽谷的地下暗河全長50公里，世界之最。據稱暗河之上，有108口豎井，每逢冬季，彷彿升起古長城狼煙。

大峽谷，賞日出。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

一炷香是大峽谷標誌景觀與「鎮谷之寶」，被外媒評為中國最美40景之一。高約150餘公尺，最小直徑僅4公尺，屹立於千仞群峰間，大有「擎天一柱」之勢。當地百姓稱為「難香」，相傳遇災難點燃一炷香，天神看到嬝嬝青煙，就會下凡來救苦救難。由於長江與清江水系長期交錯影響，不斷地侵蝕沖刷，形成如今陡峭石柱，地表上類似細長石柱並不多見。

迎客松，歡迎遊客到訪。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

迎客松是恩施大峽谷代表景觀之一，傲然挺立於懸崖上，姿態優美。代表好客的土家族、苗族向遊客深深地鞠躬，既表示歡迎，又代表恭送。絕壁棧道，全長488公尺，海拔1,700餘公尺，汲取巴蜀古棧道營造法，結合現代施工方式。沿棧道遊覽，可欣賞武陵風光。棧道共有七道彎八道拐，當地歌曰：「北斗七星有七斗，絕壁棧道有七抖；經過一番驚嚇後，人生道路手拉手。」

除自然與人文風景外，景區還擁有現代劇場。恩施大峽谷大型山水實景音樂劇場，建成在獨具喀斯特地貌的大峽谷邊，占地240多畝，是大型的峽谷實景劇場，可容納2,580多名觀眾。李白曾說過：「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。」該劇場有全世界跨度最大的開河系統，河道全長120多公尺，寬度近10公尺。