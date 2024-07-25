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湖北恩施州／恩施炕土豆 飄香百年

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
土家族傳承驕傲，恩施小土豆。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真
土家族傳承驕傲，恩施小土豆。 圖／聯合報系湖北恩施州傳真

大陸稱馬鈴薯為土豆，恩施小土豆，是土家族人世代傳承的驕傲，大陸國家地理標誌保護產品。以軟、糯、香、綿口感聞名，天然含硒、高澱粉、高維生素C、低脂肪等獨特品質，成為美食界的明星食材。在2021年湖北「名廚名菜」交流賽中，恩施炕土豆榮獲楚菜傳承金獎，成為恩施美食代表。

恩施土豆種植歷史源遠流長，已有兩百年栽種史。淳樸的種植方式，確保土豆天然性，賦予口感和營養價值。被譽為「富硒小土豆」，是因為恩施的土壤富含硒元素，硒具有抗氧化、增強免疫力等多種功效。此外，恩施土豆還被譽為「維C之王」，其含量高達蘋果的十倍之多，為人體提供優質維生素來源。

傳統小吃炕土豆，是土家族人待客必備佳餚。炕，是湖北省西部地區的方言，介於煎與炸之間的獨特烹飪方式。經過炕熟後的土豆，外皮酥脆，內部軟糯，再配以辣椒、孜然等調料，令人百吃不厭。恩施土豆的烹飪方式多樣，無論是烤、煮、煎、炒，皆能展現獨特美味。其皮薄肉厚，口感鮮美，是餐桌上優質食材。

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