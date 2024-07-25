邊境遊升溫 中越青年廣西逐夢

遊人漫步廣西東興國門景區街頭，手持越南咖啡在印著中越兩國文字的招牌前留影。在東興口岸，長百餘米的北侖河大橋上熱鬧非凡，邊民往來搬運著日用品等互市貿易貨物，橋下步道則站滿遠眺越南芒街的中國旅客。

中新社報導，越南咖啡師黃明鳳近日受訪時表示，暑期有很多越南遊客到中國跨境遊。她每天早上從芒街過中國東興上班，時常看到很多人在排隊。

隨著暑期到來，中越邊境遊持續升溫，不少越南旅客到廣西東興市遊玩，感受中國文化。不滿足於傳統的打卡觀光形式，越南遊客愛上中國古裝，鍾情旅拍、吃火鍋、放煙花等遊玩項目。 走訪東興國門景區可見，街道旁的旅拍店在周末人頭攢動，遊客們挑選中國漢服和越南奧黛等服飾拍攝，享受邊關旅拍體驗。

有15年導遊經驗的秦世萍說，正值暑期，赴東興市旅遊的越南遊客激增。據她介紹，越南遊客遊玩需求呈現多元化。隨著越南人對中國文化理解加深，旅遊目的地已不局限在廣西東興，而是拓展到上海、深圳、北京等地，同樣熱中「文博遊」。

秦世萍認為，越南遊客通過互聯網查詢中國旅遊攻略，已不滿足常規旅遊場景，越南旅遊公司也在探索學習中國旅遊模式，差異化「定製遊體驗」將成趨勢。

據廣西東興出入境邊防檢查站統計，東興口岸本年度出入境客流總量已突破400萬人次。隨著中越邊境遊升溫，越南咖啡小店成為中國遊客打卡地之一。看中廣西跨境遊發展的中國湖北小夥袁騰飛，今年在東興口岸經營一家咖啡店。為應對暑期跨境遊人潮，他招聘來自越南芒街的黃明鳳擔任咖啡師，兩人在邊關泡起咖啡，服務大量來往兩國的遊客。

年僅19歲的黃明鳳因從小跟隨在芒街做服裝生意的母親生活，學得一口流利中文，藉助旅遊發展，得以赴華就業，成為一名跨境上班族。如今，伴隨防（防城港）東（東興）鐵路開通運營，以及口岸通關日趨便利，東興市跨境旅遊發展向好，正為諸如袁騰飛、黃明鳳等在中越邊境求職創業的年輕人提供更多機遇。