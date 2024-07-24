鄱陽湖水位仍高 凱米颱風登陸福建後恐侵襲江西

凱米颱風侵襲台灣後，預測將在福建登陸。中國氣象單位評估，凱米對福建、浙江的影響將自明天起轉趨明顯，且在福建登陸後還將向江西省移動，屆時江西部分地區將出現豪雨甚至大豪雨，加上鄱陽湖水位仍超出警戒線，防汛形勢受到注意。

鑑於凱米強度增強，中國中央氣象台今天上午10時將凱米的颱風預警級，從次高級的橙色升為最高級的紅色。

並預測凱米在侵襲台灣過後，將在明天下午至夜間接近福建沿海，之後登陸。

綜合中國媒體報導，中國氣象單位認為，不論凱米颱風登陸後路徑如何移動，對中國中東部地區大範圍的風雨影響必然存在。

中國氣象單位預測，今後3天包括福建、浙江、江西等省都會陸續出現大雨天氣，其中浙江東南部及福建東北部沿海今天深夜就會出現大雨。而強風的影響範圍較大雨更廣，持續時間也更長。其中，浙江、福建10級以上強風的天氣，很可能會持續超過一天。

根據報導，江西省氣象台預測，凱米颱風25日下午到夜間將在福建福鼎到晉江一帶沿海登陸，並將在26日下午從上饒、鷹潭到撫州一帶進入江西，直到27日早上才會從九江移出江西，侵襲江西的時間長達約15小時。

江西省氣象台指出，江西全省自25日晚間至27日將有降雨及大風程，部分地區有豪雨甚至大豪雨，而部分地區陣風可達8級左右。

江西省氣象台認為，凱米颱風帶來的降雨範圍大，且雨量高，加上江西省內部分河川、湖泊、水庫的水位較高，其中鄱陽湖水位仍然超出警戒線，各地需加強「一庫一策」（每座水庫各有不同防洪對策）科學調度及河川洪水，提前防範安全影響，特別是對暑期旅遊及農作物生長帶來的不利影響。