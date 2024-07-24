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巴黎奧運帶動旅遊 中國消費者赴法熱度增150%

中央社／ 上海24日電
巴黎奧運即將開幕，帶動中國消費者赴法國旅遊熱度。 法新社
巴黎奧運即將開幕，帶動中國消費者赴法國旅遊熱度。 法新社

巴黎奧運即將開幕，帶動中國消費者赴法國旅遊熱度。據旅遊平台統計數據，在巴黎奧運開幕式第一週，中國主要城市飛往巴黎航班機票預訂熱度較去年同期增加逾150%。

巴黎奧運將於當地時間26日開幕，多家中國旅遊平台統計數據顯示，巴黎奧運帶動了中國消費者前往法國度假熱潮，這反映在航班機票預訂熱度上。

澎湃新聞24日報導，同程旅行平台資料顯示，以巴黎奧運開幕式首週來看，中國主要城市飛往巴黎的航班機票預訂熱度較去年同期成長逾150%，航班機票均價較6月上漲逾40%，巴黎核心城區飯店預訂熱度較去年同期增加4倍多。

去哪兒平台資料指出，截至22日止，在巴黎奧運前後期間（7月20日至8月20日），以巴黎為目的地的國際機票預訂量較去年同期成長2.4倍；巴黎飯店預訂量較去年同期增加1倍。從機票和飯店預訂量來看，巴黎是中國消費者第二喜愛的歐洲旅遊目的地，僅次於英國倫敦。

北京商報21日報導引述去哪兒大數據研究院研究員肖鵬的分析指出，法國一向是中國消費者在暑假出國長途旅遊的熱門目的地，受到巴黎奧運帶動，今年暑假前往法國的機票、飯店等預訂量進一步地成長。

肖鵬提到，熱度拉抬旅遊價格，法國消費基數現呈現較高態勢，這將對其他歐洲國家發揮溢出效應，也就是部分消費者會先轉往其他歐洲國家旅遊，避開巴黎奧運「又貴又擠」期間。

巴黎奧運 機票 消費者

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