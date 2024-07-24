北京午後將降30小時暴雨 啟動防汛四級應急響應

北京市氣象台24日發布，預計7月24日午後至25日傍晚，北京有一次明顯降雨過程，累計雨量可達大雨到暴雨。此次降水過程時間長，預計全市都會達到暴雨量級，且持續30個小時。受北京發布暴雨橙色預警影響，景山公園、陶然亭公園、香山公園、頤和園等多個景區閉園。

新京報報導，應急管理部根據氣象部門預報，7月24至26日，北京、河北等地有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨，部分地區小時雨強在60毫米至80毫米的短時強降水。本輪降雨過程持續具有一定極端性，致災風險較高。

北京市氣象台首席預報員張琳娜提醒，此次降雨過程對24日晚高峰和25日早高峰交通有較大影響，建議民眾合理安排出行，注意道路濕滑和積水，確保駕駛安全。

張琳娜指出，民眾也需警惕強降雨造成路面濕滑、能見度下降、低窪路段積水。山區和淺山區局地強降雨易引發山洪、滑坡、泥石流等次生災害，建議公眾避免前往地質災害易發區，遠離高壓線和溝道河道，避開低窪區域。

此外，強對流天氣時伴有雷電、冰雹和短時大風，建議民眾及時關注氣象預警資訊，降雨期間減少出行，不要在高樓或大型看板下躲雨、停留，以免被墜落物砸傷。

根據大陸「國家防汛抗旱應急預案」及有關規定，國家防汛抗旱總指揮部7月24日12時針對北京市、河北省啟動防汛四級應急響應。