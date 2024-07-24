凱米路徑與「杜蘇芮」高度相似 大陸專家：京津冀剉咧等

今年影響大陸的首個強颱凱米，25日即將登陸福建，大陸天氣氣象分析師表示，從目前預報看，凱米登陸後路徑跟「杜蘇芮」非常相似，很有可能會給大陸北方地區帶來極端降雨，河南、河北、山東、遼寧等地需要格外注意防範。

大陸中央氣象台官方微博「中國天氣」氣象分析師于群表示，從目前預報來看，「凱米」登陸後路徑跟「杜蘇芮」非常相似。2023年第5號颱風「杜蘇芮」登陸後殘餘環流深入北方，導致京津冀出現極端暴雨。

于群指出，大陸北方需警惕可能有極端強降雨，主要是河南、河北、山東、遼寧等地要警惕颱風可能導致強降雨。不過，「凱米」這次不會在華北停滯，跑得比較快，強降雨影響時段不會太久。

預估「凱米」潛在影響的大陸省市區超過10個。具體來看，台灣主要影響時段24日到25日；福建、浙江25到26日；江西、安徽26到27日；河南、山東27日；河北、北京、天津27到28日；遼寧吉林28到29日。

去年「杜蘇芮」登陸後殘餘環流深入北方，導致京津冀出現極端暴雨，造成重大財產損失，入選大陸2023年全國十大自然災害與2023年國內十大天氣氣候事件，後被正式通過除名。