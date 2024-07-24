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西安上百名大學生暑假打工受騙 涉事企業遭停業

中央社／ 台北24日電
中國西安發生上百名大學生暑假打工遭到詐騙，繳交體檢及保險費用後便無下文。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
中國西安發生上百名大學生暑假打工遭到詐騙，繳交體檢及保險費用後便無下文。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

中國西安發生上百名大學生暑假打工遭到詐騙，繳交體檢及保險費用後便無下文。西安經濟技術開發區管理委員會表示，已責令涉事企業暫停營業。

綜合新京報、華商報等中國媒體報導，西安一名受害大學生表示，暑假期間想打工賺取生活費，在網路上看到「陝西星啟遠帆人力資源有限公司」的招聘訊息，報名後進行「面試」，並交了體檢費和保險費共人民幣600多元（約新台幣2640元）。

這名受害者說，之後公司要他回去等工作的消息，但就再也沒有任何消息。

報導指出，有200名多大學生受騙，這些大學生都是暑假打工，也都繳了約600多元的體檢費與保險費用，但是工作卻沒有著落，為此大學生們組建維權群。

西安經濟技術開發區管理委員會23日晚間回應此事表示，經初步查詢，涉事企業存在未經許可擅自開展人力資源業務、違規預收費用等行為。

西安經濟技術開發區管理委員會指出，目前經開區勞動維權部門已責令涉事企業暫停經營，並退還預收費用；待調查清楚後依法依規處理，如發現涉嫌犯罪將依法移送公安機關處理。

保險 大學生 打工 詐騙 開發區

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