颱風凱米來襲 福建省鐵路及高鐵25日全部停運

颱風凱米預計將於25日下午到晚間在福建沿海登陸，福建鐵路沿線將會有暴雨，中國鐵路南昌局集團（南鐵）計劃停運福建省內25日全部旅客列車和26日部分旅客列車。

福建日報報導，為確保鐵路運輸安全，南鐵於23日、24日先後啟動區域內甬廣、合福高鐵，杭深、昌福、福平、龍漳、衢寧、建化、鷹廈、峰福等鐵路線路區段防洪防颱風應急響應，計劃停運福建省25日全部旅客列車和26日部分旅客列車，並提醒民眾辦理退票手續。

報導指出，為應對颱風凱米侵襲，南鐵安排專人密切監視沿線雨量，並提前對重點地段的排水設備加強清理、對重點橋梁和河岸沖刷地段進行檢查。還提前組織39支搶險隊伍4000餘人隨時待命，聯繫大型搶修機械500餘台，安排26台挖土機在沿線待命，確保在颱風期間能夠迅速響應。

颱風登陸期間，南鐵將結合風速雨量，動態調整列車開行方案，採取限速、停運、迂迴、折返、加開、恢復開行等措施，確保高鐵和旅客列車安全萬無一失。