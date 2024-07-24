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河北一民房發生爆炸致3死3傷 村民：車輛被炸得只剩框架

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮務本村一處民房24日上午發生爆炸。當地村民指出，有民房被炸為平地。邯鄲市應急管理局表示，初步統計，事故導致3人死亡3人受傷，傷者無生命危險。大皖新聞
河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮務本村一處民房24日上午發生爆炸。當地村民指出，有民房被炸為平地。邯鄲市應急管理局表示，初步統計，事故導致3人死亡3人受傷，傷者無生命危險。大皖新聞

河北省邯鄲市臨漳縣鄴城鎮務本村一處民房24日上午發生爆炸。當地村民指出，爆炸造成的破壞較大，有民房被炸為平地，附近車輛被炸得只剩框架，且事故造成人員傷亡。

邯鄲市應急管理局表示，初步統計，事故導致3人死亡3人受傷，傷者無生命危險。

大皖新聞報導，「房子都炸平了，有一個人被炸死在路邊，我兒子的胳膊被炸傷。」河北臨漳縣鄴城鎮務本村村民龍先生指出，他家緊挨著爆炸的房屋

據瞭解，爆炸發生在24日上午5點左右，當時他的老婆和孩子正在睡覺，突然發生的爆炸將他家房屋震出了裂縫，門被震掉、玻璃被震碎，他兒子的胳膊因此受傷，目前，他的老婆正帶著孩子前往醫院治療，而他本人也已從北京趕回老家。

龍先生指出，爆炸導致隔壁民房被炸為平地，也有人員傷亡情況發生，「一個人躺在路邊，頭部被砸傷嚴重，人已經不行了。」

根據多段影片顯示，爆炸現場一片狼藉，民房整個倒塌，已經看不出房屋原本的樣子，同時房屋倒塌處還冒出火光，在倒塌房屋的馬路對面，一位村民倒地不起，而停放在周邊的汽車也損毀嚴重。

另有村民表示，他居住在爆炸事發地一公里外，上午5、6時聽到了爆炸聲。「我們這兒的燃氣都正常，聽說是硝酸銨發生爆炸。」

目前現場已拉起警戒線，不讓人員靠近，公安消防等部門工作人員都在現場處置。

房屋 爆炸 老婆

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