中國國家發改委：支持優質企業借用中長期外債

中國國家發改委23日發布通知，支持優質企業借用中長期外債，促進實體經濟高質量發展。發改委表示，希望引導企業將外債募集資金用於配合落實國家重大戰略、助力構建現代化產業體系。

中國國家發展改革委23日發布通知，指為持續貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步擴大高水平對外開放，提升跨境投融資便利化，支持優質企業更好統籌國內國際兩個市場兩種資源，充分發揮外債資金服務高質量發展、提升國際循環質量和水平的積極作用，積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業借用外債。

通知表示，相關企業的生產經營需符合國家宏觀調控和產業政策；近一年營業收入規模排名行業前五，資產負債率等指標優於行業平均水平；企業國際信用評級為投資級（BBB-及以上）或國內信用評級為AAA；以及最近3年未發生境內外債務違約，或無重大違法違規行為，未納入嚴重失信主體名單等。

通知表示，各省級發展改革部門可結合地方實際情況，積極支持和指導區域內優質企業合理展開中長期外債融資，引導企業將外債募集資金用於配合落實國家重大戰略、助力構建現代化產業體系、促進經濟社會高質量發展。

通知又表示，發改委將加強統籌高質量發展和高水平安全，持續完善優質企業借用外債事中事後監管，切實防範外債風險。各省級發展改革部門應確保外債資金依法合規使用，實施償債能力動態監控和風險預警，督促企業做好償還本息準備。

有關措施將於今年7月29日起施行，為期5年。

中共20屆三中全會18日在北京落幕，全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。當中提到要健全推動經濟高質量發展體制機制，以及促進實體經濟。