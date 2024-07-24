中共中央社會工作部官方帳號上線 確定簡稱中社部

中共中央社會工作部首個官方宣傳平台「中社部信息宣傳中心」微信公眾號21日已正式上線，同時決定中央社會工作部的簡稱為「中社部」。

根據微信公眾號簡介的介紹，「中社部信息宣傳中心」公眾號是宣傳中國共產黨的社會工作的重大方針政策，研究探討社會工作重大理論和實踐問題，交流社會工作進展情況和經驗做法，展示新時代社會工作生動實踐。

中國官方去年3月公布中共中央機構改革方案，組建新的中央社會工作部。外界認為，這象徵黨管一切、黨滲透到社會各領域。

中社部負責統籌指導信訪工作，統一領導全國性行業協會商會，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、社會組織、就業群體的黨建工作。該部門也將統一領導國家信訪局。

去年7月，中央社工部部長由中共中央委員、前中央和國家機關工委常務副書記吳漢聖出任。

中國新聞週刊曾在報導中援引北京師範大學中國教育與社會發展研究院教授宋貴倫的說法指出，不太贊成把中央社會工作部簡稱為「社工部」，因為可能引發歧義，被認為是只抓社工隊伍工作的部門。

他建議，應把中央社會工作部簡稱為「中社部」，地方設立的社會工作部門稱為「社會部」，這樣更能概括中央社會工作部的工作職能。