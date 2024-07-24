颱風凱米影響 福建54條客渡運航線停航

受到颱風凱米影響，福建54條客渡運航線停航，3條小三通客運航線停開；中國中央氣象台預估，凱米將於25日下午至夜間在福建省福鼎到晉江一帶沿海登陸。

據央視新聞報導，受到颱風影響，截至23日晚間7時，福建省寧德、福州、平潭、泉州、莆田共計54條客渡運航線、91艘客渡船全線停航，其中「兩馬航線」、「黃馬航線」、「泉金航線」等3條小三通客運航線停開。

福建沿海風電專案因應颱風來襲停工，相關施工作業船舶全部進入防颱狀態，作業人員撤離。福建海事局提醒，民眾應提前關注客渡船停航相關訊息，適時地調整外出計畫，不要乘坐鄉鎮船、漁船、「三無船」冒險外出。

據中國中央氣象台24日上午10時颱風預警通報，凱米將於24日晚在台灣中北部沿海登陸，之後穿過台灣，於25日下午至夜間在福建省福鼎到晉江一帶沿海登陸，接著深入內陸北上，強度逐漸減弱。

颱風預警通報建議，政府及相關部門按職責做好防颱搶險應急工作，相關水域水上作業和船舶應回港避風，加固港口設施，防止船舶走錨、擱淺、碰撞，停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。