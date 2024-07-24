抖音整治虛假人設 自稱大師專家需驗證

中國短影音平台「抖音」上的成功學與心靈雞湯氾濫，近兩年接連出手整治。抖音22日發布公告，要求自稱知名企業高層、專家、「大師」等自媒體帳號修改不當個人簡介，或提供可信資料給平台進行驗證，否則最嚴格將封禁帳號。

抖音22日發布「關於虛假人設的治理公告」，公告指出，有少數自媒體策劃虛假人設，在個人簡介和發布內容中，自稱為知名企業高層、專家或者自封不可查證的「大師」，以誇張或虛假的身分，博取用戶信任，進而將用戶引流至第三方平台變現。

抖音表示，上述行為嚴重違反平台規則，要求相關帳號修改、刪除不當的個人簡介和內容，或提供可信資料給平台進行認證。並於22日起開始治理，對違規帳號採取包含重置暱稱與個人簡介、下架影片、取消營利權限、搜索不收錄、禁止關注、封禁帳號在內的措施進行治理。

抖音在公告中也列舉虛假人設案例，如「國家某某評審」、「企業家」、「成功幫300+企業營業額翻倍」以及「兩性關係教父」等難以驗證成就、身分或業績的頭銜。

界面新聞報導，抖音近兩年來頻繁針對「假專家」出招，如去年6月30日抖音就曾發布規定，針對「發布同質化內容」、「打造虛假人設」的帳號進行抹除粉絲與限制關注等處罰；今年3月25日，抖音再次治理「偽成功學」帳號，嚴禁此類帳號透過私人董事會、培訓班等方式進行變現。