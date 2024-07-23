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昆明市區5樓廣告招牌突掉落 砸中路人致3死7傷

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
雲南昆明市盤龍區某街道在22日21時58分，發生商鋪招牌設施墜落事故，造成民眾傷亡。圖／取自央視新聞
雲南昆明市盤龍區某街道在22日21時58分，發生商鋪招牌設施墜落事故，造成民眾傷亡。圖／取自央視新聞

央視新聞報導，雲南昆明市盤龍區聯盟街道金江路156號附6號至附10號沿街一樓在22日21時58分，發生商鋪招牌設施墜落，導致3死、7傷的嚴重意外。

搜狐網表示，一名母親稱，事發時她與先生正帶著兩個孩子吃飯，兩個孩子都被掉落的招牌砸中，6歲的大女兒被送醫搶救兩小時仍宣告死亡，4歲的小女兒被砸到後腦，還在ICU搶救中。

社區工作人員稱，事發廣告牌是多家店舖連接在一起的，事發原因還在調查中。

報導稱，針對這起事故，盤龍區已組織相關部門成立聯合調查組，目前，相關責任人已被警方控制，具體情況正在進一步調查中。網友熱議，這起事件為大陸的城市安全敲響警鐘。

央視新聞表示，事故發生後，盤龍區應急、公安、消防、醫療和街道人員趕赴現場開展應急處置，組織開展現場搶救和醫療救治。而另從網路上釋出現場影片可知，街道民眾合力將廣告牌扛起，救出傷者，現場一片狼籍。

央視新聞指出，廣告牌突然從頂樓（5樓）掉落，傷者均被送醫救治，沒有生命危險，事故具體原因仍在調查中。盤龍區組織相關部門事後成立聯合調查組，對事故開展現場勘察和調查。

瀟湘晨報報導，聯盟街道辦事處的工作人員表示，具體以官方發布為準。「市、區等各級領導都有關注，他們都在醫院。」盤龍區應急管理局的工作人員表示，廣告牌砸中人一事是真的。「至於傷亡一事，區裡非常重視，權威數據和情況由宣傳部統一口徑。」

昆明22日晚間發生市區廣告牌墜落，導致3死7傷的不幸事件。圖／取自微博
昆明22日晚間發生市區廣告牌墜落，導致3死7傷的不幸事件。圖／取自微博
雲南昆明市廣告牌墜落事故造成10人傷亡，其中3人送醫院搶救無效死亡，其餘7人正在醫院救治中。圖／取自央視新聞
雲南昆明市廣告牌墜落事故造成10人傷亡，其中3人送醫院搶救無效死亡，其餘7人正在醫院救治中。圖／取自央視新聞

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