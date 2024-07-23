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四川雅安暴雨山洪釀14死15傷 仍有25人失聯

中央社／ 台北23日電

中國四川省雅安市轄內的一個山地村20日凌晨因暴雨引發山洪，導致道路、橋梁中斷。截至22日下午2時許，已發現14具遺體，仍有25人失聯。

綜合央視新聞、成都商報等陸媒報導，據雅安市漢源縣馬烈鄉「7．20」山洪泥石流災害搶險救援指揮部表示，共收治15名傷者，其中9名在院治療，無生命危險，並成功安全轉移412名民眾。

截止22日晚上8時，漢源縣Y020線公路和豆腐石橋成功搶通，意味著所有受損公路已全部搶通並形成應急通道。

另外，截至23日早上8時，經過緊急搶修，四川漢源受災區域5399戶恢復供電。出於安全考慮，其餘的487戶因暫不具備復電條件，已全部轉移至安置點，納入應急保供。

20日凌晨2時30分許，四川省雅安市漢源縣馬烈鄉新華村因暴雨突發山洪災害，導致通訊、道路、橋梁中斷。

成功 暴雨

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