三星堆考古新發現 3,000多年前就有城市規劃

新華社報導，四川省文物考古研究院表示，在三星堆新發現建築基址和手工業作坊分布、朝向呈現明顯規律，新確認三星堆古城水門、城門等……從上述系列新的考古證據表明：距今3,000多年前，三星堆古城已有清晰城市規劃。

三星堆遺址位於四川省廣漢市，面積約12平方公里，遺址的核心區域是一座古城，四周建有高大的城牆。雖然城牆遭到此前遭到破壞，但據復原城址的基本格局顯示：三星堆古城城址面積約3.6平方公里，呈西北-東南向。該朝向與之前發現的青關山宮殿，以及2022年至2024年在三星堆遺址新發現的高等級建築基址和玉石器作坊基本保持一致。

此外，2022年至2024年，考古工作者在三星堆遺址新發現與玉石器生產加工相關的遺存，經專家初步判斷為玉石器「生產車間」，年代為商代中期，距今約3,500年至3,400年，比三星堆祭祀坑的埋藏年代更早。

「這一切絕不是巧合，顯然是古人有意為之。」三星堆研究院學術院長、北京大學考古文博學院教授孫華說，這些考古新發現，以及本年度新確認的三星堆古城水門、城門等，都為深入研究三星堆古城城市布局提供了寶貴資料。

四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站副站長許丹陽指出，三星堆古城的主軸線方向為西北-東南走向，也是古蜀人民適應當地地理環境的結果，參考了當時的自然山川走勢。「如此布局一方面便於生產生活取水用水，另一方面又便於利用水路對外聯繫，體現出先進的城市營建思想。」