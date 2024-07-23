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發生什麼事？陸大批年輕人湧入醫院「吊脖子」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸有網友秀出上海六院一張年輕人在醫院治療頸椎「吊脖子」的照片迅速火紅。（圖／取自北京青年報）
近期大陸有網友秀出上海六院一張年輕人在醫院治療頸椎「吊脖子」的照片迅速火紅。（圖／取自北京青年報）

大陸近期有網友秀出上海六院一張數名年輕人在醫院治療頸椎「吊脖子」的照片迅速火紅，不少人感嘆，頸椎病早已不是中老年人的專屬，需要長時間久坐的「天選打工人」正面臨「20歲的年紀，60歲的頸椎」。

北京青年報引用一位名為「戶外小Z」的小紅書網友照片顯示，他在上海六院作物理治療，發現年輕人排排坐、吊脖子，還有魔幻的紅光。該照片隨即引起熱議，有網友表示「我做過！治好了頸椎病」，也有網友釋疑「這是頸椎牽引，我同事天天在單位吊著」。一連串討論才發現許多大陸年輕人都曾去醫院「吊脖子」過。

據了解，頸椎牽引屬於一種物理治療方法，通過1個牽引帶綁在患者頭上，然後給予一定的力量進行牽拉。解除頸部肌肉痙攣，鬆解軟組織粘連，改善或恢復頸椎的正常生理曲度，旨在通過拉伸頸椎的方式緩解頸部疼痛和不適。

北京青年報報導，上海市第六人民醫院康復醫學科醫生表示，頸椎病是慢性病變，很多患者在進行單次物理治療後，症狀會有一定程度的改善，但如果想取得長期療效，需要數個療程。而且醫生會先對病人進行評估，確定適合才會建議牽引治療，不是每個人都適合「吊脖子」。

而頸椎病的發生通常與患者的職業緊密相關，如會計、辦公室人員、文員、抄寫者等，發病率明顯高於其他人群。此外，長時間使用筆電、低頭玩手機的人，發病率也會比較高。

該項療法必須得到醫生指引，此前「吊頸健身」走紅網絡。5月重慶市墊江縣澄溪鎮一位50多歲的男子，在模仿視頻進行「吊頸健身」時不幸身亡。央視新聞引述專家指出，盲目「吊頸」不僅不能健身，而且存在極大的安全隱患，可能損傷神經和脊髓，嚴重的會導致高位截癱，甚至喪命。

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