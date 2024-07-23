付分手費也沒用！前未婚夫深夜「連捅16刀」 22歲女睡夢中慘死

近日一名22歲楊姓女子遭宋姓未婚夫持刀殺害，半夜身中16刀慘死。家屬透露雙方曾有婚約，後來因男方打人才被退婚，男子甚至還向女子要了「分手費」，不料仍狠下心趁對方晚上熟睡之際痛下殺手。

根據《瀟湘晨報》報導，中國大陸貴州省麻江縣一名22歲女子在7月17日清晨4時多，被26歲宋姓男子持刀殺害。目前，宋男已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

一名網友稱受害者是自己的妹妹，被宋男衝進來家裡「半夜4點殺人，一共捅了16刀」。今年過年時，妹妹剛和宋男在一起一個月，他就請媒人來訂婚。

有一次宋男在夜市打了妹妹，後來又打了兩次，2024年6月妹妹提出分手，並退還訂親時候收下的三金與彩禮，後來宋男更要求1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）的「分手費」，妹妹為了息事寧人也付了。

沒想到，付了分手費，宋男還繼續糾纏著楊女，為了安全起見，楊女在家人勸說下搬回麻江縣老家。然而恐怖的宋男竟尾隨她回老家，並在附近蹲點，家門口的監視器還有拍到他影像，之後他趁著楊父出門時闖入家中，冷靜偷開鎖後上樓將楊女殺害，案發過程前後不到3分鐘即離開。

受害者親屬指稱，楊女身中16刀以最慘烈的方式離開世界，刀刀致命，兇手手段殘忍，「心肝脾肺全爛了，脖子一刀，還拿石頭砸我表妹的頭，根本就沒給她活命的機會」。

該起恐怖情人社會事件亦引起中國大陸不少網友們關注，紛紛在新聞底下和微博留言說，「必須死刑，衝鋒槍執法刑場」、「結婚前就打人，這種人退婚就對了」、「得不到就毀掉，太可怕」、「可憐的姑娘，太慘了」、「暴戾的社會」、「殺人償命」、「槍斃吧，活著就是浪費糧食」，還有許多網友呼籲執法單位應立判死刑。