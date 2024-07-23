漢台棒壘賽 兩岸青年深化友誼

日前，第三屆漢江灣漢台棒壘球友誼賽於武漢正式開賽，來自兩岸的四支球隊進行兩天、四場的友誼賽，作為樂活兩岸漢台文化體育嘉年華主力項目，兩岸青少年透過體育交流深化友誼，感受武漢的棒球魅力。

武漢市硚口區區委常委、統戰部部長姚碧波於棒球開幕式上致詞，他介紹，硚口是有名的體育強區，被譽為世界冠軍的搖籃，這次的活動對於加強兩岸青少年體育文化交流創造了更好的條件，「兩岸青少年都充滿朝氣與活力，透過體育賽事的交流相互瞭解、共同提升。」

開賽儀式後，金門大學棒球隊，武漢扭蛋機棒壘球聯盟、武漢台協棒球隊、武漢高校棒球聯盟隊四支球隊代表正式亮相。在活動期間也進行合訓交流與友誼賽，加深彼此的體育文化交流。

金門大學主任黃仲凌表示，棒壘球項目在台灣是相當受歡迎的運動，金大棒球隊在台灣高校棒球賽事一般組別中，一直有不錯的成績表現。本次帶領學生來武漢交流，黃仲凌認為讀萬卷書不如行萬里路，透過這次活動除了對中華文化能深度了解，更能奠定兩岸學子的情誼，「希望未來能有更多的交流機會，讓青年學子們共聚一堂，透過更多的互動交流讓台灣學生對兩岸歷史文化有更深入的瞭解。」

金門棒球隊隊長王子丞首次來到武漢，在來的之前都只能透過電視、網路了解，對於這次能過來交流非常期待，「我認為這是一個很難得的機會，除了棒球的交流之外，也是文化交流，感受當地不同的文化，也藉著這個機會拓展我們的視野。」

據悉，本次「樂活兩岸漢台文化體育嘉年華」交流項目繁多，包含漢江灣棒球交流、西洋擊劍交流、水上救難交流等諸多體育專案。在水上救難的專案，武漢雲豹救援隊與苗栗縣水上救生救難協會、桃園市水上救生協會也就救難領域分別在高空領域、山林領域、水域的相關救援技術和設備進行研討學習與觀摩分享，武漢雲豹救援隊也現場演示救援技術與設備，建立友好情誼。