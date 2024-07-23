合渣 恩施州人氣佳餚

來到恩施州，必吃高人氣傳統美食「合渣」。因製作過程比豆腐簡單，又名「懶豆腐」，口感獨特，既有黃豆醇厚，又有蘿蔔菜葉清香。不僅是家常菜餚，更是土家族人情感與歷史的傳承。

恩施必吃美食「合渣」。圖／本報湖北恩施州傳真 合渣歷史源遠流長，據傳在兵荒馬亂年代，由於糧食短缺，合渣成為老百姓的救命食物。人們以黃豆和蘿蔔菜葉，經過簡單烹煮，做出營養豐富、易於消化的食物。隨著時間推移，合渣成為恩施州人日常美食，並流傳，「辣椒當鹽，合渣過年。」民諺。

合渣製作過程，首先，選用顆粒金黃飽滿的上等黃豆，經過浸泡、清洗、過濾，接著，用傳統石磨將黃豆磨成細膩豆漿，此步驟不僅考驗匠人技藝，也保證合渣之原汁原味。再來，將豆漿倒入鍋中加熱煮沸，加入切細的嫩蘿蔔葉子混合煮熬，待煮至散泡時，一鍋乳白帶綠的合渣便完成。不少人會加入辣椒、花椒等調料，製成麻辣合渣，味道濃郁，令人回味無窮。