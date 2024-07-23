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騰龍巨洞 直升機也能飛入的壯麗景觀

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
亞洲第一大旱洞，騰龍洞。圖／本報湖北恩施州傳真
亞洲第一大旱洞，騰龍洞。圖／本報湖北恩施州傳真

恩施利川騰龍洞景區，以雄、險、奇、幽、秀為特色，是大陸最大溶洞，亞洲第一大旱洞，世界特級洞穴。洞口雄偉壯觀，高達72公尺，寬64公尺，可飛熱氣球與直升機。洞內景觀令人歎為觀止，洞中有山，山中有洞，共有5座巍峨山峰、10個宏偉大廳、10餘處壯觀瀑布，支洞繁多，神秘莫測，構成奇幻洞穴世界。

騰龍洞，可飛熱氣球。圖／本報湖北恩施州傳真
騰龍洞，可飛熱氣球。圖／本報湖北恩施州傳真
騰龍洞以龐大規模和獨特景觀著稱。洞穴總長度達59.8公里，面積逾200萬平方公尺，洞穴群共有上下5層，大小支洞300餘個。景區由水洞、旱洞、鰱魚洞、涼風洞、獨家寨、三個龍門、化仙坑等多個景點組成，充滿神秘魅力。被「中國國家地理」雜誌評為「中國最美的地方」、「中國最美的六大旅遊洞穴」之一。

景區內無山不洞，無洞不奇，洞中有水，水洞相連。一大特色為「臥龍吞江」，清江流入此處，驟降30公尺，形成壯觀瀑布。水勢洶湧，聲震九淵，在距離洞口一公里處，即能聽見江水轟鳴聲響。

當地土家人流傳，古時有遊龍，戀清江美景，故化身少年留居。偶遇土家姑娘，兩情相悅，墜入愛河。因此觸犯天條，少年被打入騰龍洞，因禍得福，吸收洞裡靈氣後，法力大增，騰龍飛天，救出少女，有情人終成眷屬。

騰龍洞，是大陸最大溶洞。圖／本報湖北恩施州傳真
騰龍洞，是大陸最大溶洞。圖／本報湖北恩施州傳真

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