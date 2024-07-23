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神農溪景區 探索自然奇觀與神奇魅力

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
神農溪以雄、秀、奇、險聞名。圖／本報湖北恩施州傳真
神農溪以雄、秀、奇、險聞名。圖／本報湖北恩施州傳真

恩施州神農溪景區為靈秀湖北十大名片之一，因發源於「華中第一峰」神農架的南坡而得名。全長60公里，注入浩浩長江。形成龍昌峽、鸚鵡峽、神農峽、綿竹峽四個各具特色的自然峽谷，分布著神農峰、九孔岩、燕子阡等十餘處神奇景點。

神農溪，源於神農架而得名。圖／本報湖北恩施州傳真
神農溪，源於神農架而得名。圖／本報湖北恩施州傳真
神農溪以綿竹峽約5公里航段最經典，其因岸邊生長成片翠綠綿竹而得名。峰岩夾峙，絕壁仟仞，為罕見的遠古地質構造運動遺跡標本，以險著稱。岩壁間的鐘乳石筍、石幔，從天而降，千姿百態；兩岸山峰逶迤，溪流最窄處不足5公尺，崖壁幾乎貼近，伸手可觸，天開一線，堪稱「一線天」。綿竹峽景觀奇特，峽谷幽深，峽中的野人伸掌、蟒出山、鯤鵬展翅、將軍把門、水中山等栩栩如生景點，形象逼真，渾然天成，還有「半邊街」古遺址。

神農溪流域的縴夫活化石文化，展現拉縴時不畏艱難的奮鬥精神。「縴夫」是專以縴繩幫人拉船為生的人。在古代船運是必要運輸方式，當船遇險灘惡水擱淺、逆水行舟時，必須靠縴夫合力拉船。縴夫在船上有眾多忌諱，碗不能叫「碗」，叫「蓮花」，蓮花是吉祥物，碗則有裝滿水的意思。姓陳的人得叫「老茵兒」，因為「陳」音同下沈的「沈」。

神農溪縴夫，展現不畏艱難精神。圖／本報湖北恩施州傳真
神農溪縴夫，展現不畏艱難精神。圖／本報湖北恩施州傳真

奇景 鸚鵡

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