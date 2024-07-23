湖北恩施州…揭開古代文明的神秘面紗 唐崖土司城遺址

恩施州春秋時屬巴國，戰國時屬楚國巫郡。從元代起實行土司制度，至清雍正執行改土歸流，終結了土司制度。唐崖土司城遺址成為土司文化重要組成，被列為大陸重點文物保護單位，世界文化遺產名錄，享譽「土司制度的實物見證」和「山地城市的佳作典範」。

土司是中國邊疆的官職，元朝始置，用於封授西北、西南地區部族頭目管理權。唐崖土司城始建於元朝至正十五年，鼎盛於明天啟年間，廢止於清雍正十三年，共歷16代18位土司，計381年。曾是周邊一千多公里地區的政治、軍事、經濟和文化中心。如今，成為全大陸規模最大、保存最為完整、最具民族特色的土司文化遺址。

荊南雄鎮牌坊，建於明天啓四年。圖／本報湖北恩施州傳真

城址占地面積74萬平方公尺，主要遺存有張王廟、「荊南雄鎮」牌坊、衙署、大寺堂、土司墓、採石場、營房、橋上橋、院落、道路等。城址格局清晰，保存完整，為西南地區最具代表性的土司城址之一，對研究土司制度和土家族歷史文化具有重要價值。

城牆作為唐崖土司城的重要部分，東、北、南面築有外城牆，北面和東北面修建內城牆。其以自然石塊加工後壘砌而成，隨地形起伏， 採用「石包土」結構，展現古老建築智慧。城內道路體系包括「三街十八巷」，主幹道南北貫通，全長約60 0 公尺，是目前大陸保存最完好的明代石板道路。除主道、輔道外， 還隱藏著「九道拐」與「七十二步朝天馬」，此為土司面臨生死存亡之際，專用逃生路。

唐崖土司城遺址，享譽「土司制度的實物見證」。圖／本報湖北恩施州傳真

「荊南雄鎮」牌坊建於明天啟四年，是朝廷為表彰第十二代土司覃鼎的戰功而立。為唐崖土司城遺址中，最具標誌性的建築遺存，是衙署區建築群起始。牌坊為三開間砂石仿木結構，高7.15公尺，通寬8.04公尺。橫額中兩面書寫「荊南雄鎮」與「楚蜀屏翰」八個陰刻大字。中間枋面雕刻「土王出巡」、「哪吒鬧海」等題材，兩側枋面雕刻「漁樵耕讀、槐蔭送子」及麒麟、龍、鳳等圖案。

覃鼎墓，為封土墓，墓前立有石碑，刻「武略將軍覃公諱鼎之墓」。明朝末年，天下大亂，覃鼎奉調征討奢安之亂等戰禍，奮勇殺敵，血戰有功，使得唐崖司由長官司升為宣撫司，他也升任都司僉事兼宣撫使，封為武略將軍。覃鼎任職期間，唐崖土司走向鼎盛。