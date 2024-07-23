聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖北恩施州…揭開古代文明的神秘面紗 唐崖土司城遺址

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
世界文化遺產，唐崖土司城遺址。圖／本報湖北恩施州傳真
世界文化遺產，唐崖土司城遺址。圖／本報湖北恩施州傳真

恩施州春秋時屬巴國，戰國時屬楚國巫郡。從元代起實行土司制度，至清雍正執行改土歸流，終結了土司制度。唐崖土司城遺址成為土司文化重要組成，被列為大陸重點文物保護單位，世界文化遺產名錄，享譽「土司制度的實物見證」和「山地城市的佳作典範」。

土司是中國邊疆的官職，元朝始置，用於封授西北、西南地區部族頭目管理權。唐崖土司城始建於元朝至正十五年，鼎盛於明天啟年間，廢止於清雍正十三年，共歷16代18位土司，計381年。曾是周邊一千多公里地區的政治、軍事、經濟和文化中心。如今，成為全大陸規模最大、保存最為完整、最具民族特色的土司文化遺址。

荊南雄鎮牌坊，建於明天啓四年。圖／本報湖北恩施州傳真
荊南雄鎮牌坊，建於明天啓四年。圖／本報湖北恩施州傳真

城址占地面積74萬平方公尺，主要遺存有張王廟、「荊南雄鎮」牌坊、衙署、大寺堂、土司墓、採石場、營房、橋上橋、院落、道路等。城址格局清晰，保存完整，為西南地區最具代表性的土司城址之一，對研究土司制度和土家族歷史文化具有重要價值。

城牆作為唐崖土司城的重要部分，東、北、南面築有外城牆，北面和東北面修建內城牆。其以自然石塊加工後壘砌而成，隨地形起伏， 採用「石包土」結構，展現古老建築智慧。城內道路體系包括「三街十八巷」，主幹道南北貫通，全長約60 0 公尺，是目前大陸保存最完好的明代石板道路。除主道、輔道外， 還隱藏著「九道拐」與「七十二步朝天馬」，此為土司面臨生死存亡之際，專用逃生路。

唐崖土司城遺址，享譽「土司制度的實物見證」。圖／本報湖北恩施州傳真
唐崖土司城遺址，享譽「土司制度的實物見證」。圖／本報湖北恩施州傳真

「荊南雄鎮」牌坊建於明天啟四年，是朝廷為表彰第十二代土司覃鼎的戰功而立。為唐崖土司城遺址中，最具標誌性的建築遺存，是衙署區建築群起始。牌坊為三開間砂石仿木結構，高7.15公尺，通寬8.04公尺。橫額中兩面書寫「荊南雄鎮」與「楚蜀屏翰」八個陰刻大字。中間枋面雕刻「土王出巡」、「哪吒鬧海」等題材，兩側枋面雕刻「漁樵耕讀、槐蔭送子」及麒麟、龍、鳳等圖案。

覃鼎墓，為封土墓，墓前立有石碑，刻「武略將軍覃公諱鼎之墓」。明朝末年，天下大亂，覃鼎奉調征討奢安之亂等戰禍，奮勇殺敵，血戰有功，使得唐崖司由長官司升為宣撫司，他也升任都司僉事兼宣撫使，封為武略將軍。覃鼎任職期間，唐崖土司走向鼎盛。

世界文化遺產 建築 遺址

延伸閱讀

新店第三墓禁葬 文史團體連署保留安坑刑場遺址

巡迴特展「發現第一人」馬祖站登場 探索台灣考古遺址與在地視野

嘉市鐵路高架出土最早嘉義人骨骸「俯身葬」 考古團隊解謎

湖北九旬婆婆手榴彈當錘子用20年 網驚：每日都與死神擦肩而過

相關新聞

「萌屬性」復古店 暑假受歡迎

走進位於廣西南寧的丘比百貨玩具店，琳瑯滿目的復古玩具引人注目，奧特曼、不二家、丘比娃娃等卡通玩偶擺放得整整齊齊。「我們推...

漢台棒壘賽 兩岸青年深化友誼

日前，第三屆漢江灣漢台棒壘球友誼賽於武漢正式開賽，來自兩岸的四支球隊進行兩天、四場的友誼賽，作為樂活兩岸漢台文化體育嘉年...

神農溪景區 探索自然奇觀與神奇魅力

恩施州神農溪景區為靈秀湖北十大名片之一，因發源於「華中第一峰」神農架的南坡而得名。全長60公里，注入浩浩長江。形成龍

合渣 恩施州人氣佳餚

來到恩施州，必吃高人氣傳統美食「合渣」。因製作過程比豆腐簡單，又名「懶豆腐」，口感獨特，既有黃豆醇厚，又有蘿蔔菜葉清香。...

騰龍巨洞 直升機也能飛入的壯麗景觀

恩施利川騰龍洞景區，以雄、險、奇、幽、秀為特色，是大陸最大溶洞，亞洲第一大旱洞，世界特級洞穴。洞口雄偉壯觀，高達7

湖北恩施州…揭開古代文明的神秘面紗 唐崖土司城遺址

恩施州春秋時屬巴國，戰國時屬楚國巫郡。從元代起實行土司制度，至清雍正執行改土歸流，終結了土司制度。唐崖土司城遺址成為土司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。