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陸生熱中來港讀大學 香港科大45人爭1名額

中央社／ 香港22日電

據報導，中國大陸學生熱中到香港升讀大學，今年申請入學的人數火熱。其中，香港科技大學有超過1萬人申請，平均每45人爭取一個名額。

香港文匯報今天報導，步入暑假，本地官方資助大學及自資專上院校招收大陸學生的期限相繼截止，新學年港校在大陸招生更見火熱，各校報名數字都較去年顯著增加。

其中，香港科技大學、香港浸會大學都收到超過萬份大陸大學生入學申請，前者收取陸生名額是220個，平均超過45人爭取一個名額；後者招收300人，平均33人爭取一個名額。

此外，嶺南大學報讀人數也增加超過25%，錄取人數預計會倍增；香港理工大學也表示，大陸收生人數及水準理想。

近幾年申請來港升讀大學的陸生愈來愈多，但香港大學早前發現有陸生以假學歷報讀，外界預料本地大學今年招收陸生時，在查驗學歷上將會更趨嚴格。

港大 陸生 香港科技大學

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