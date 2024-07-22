杭州發布高溫紅色預警 最高溫恐飆至40℃

22日進入「大暑」，浙江杭州氣象台22日早上9時24分發出高溫紅色預警信號，主城區最高溫度可達40℃，呼籲當地民眾應減少戶外活動。

杭州市氣象台指出，受副熱帶高壓控制，預計杭州22日主要城區所有街道最高氣溫可達40℃左右。

根據紫金山天文台推算，22日15時44分26秒，將迎來二十四節氣中的大暑。俗話說，「小暑不算熱，大暑三伏天」，大暑是夏季最後一個節氣，也是全年最熱的節氣。

杭州市氣象台預報，22日至24日晴熱高溫天氣仍將持續，最高氣溫可達37℃至40℃，局部地區甚至會達到40℃以上。持續高溫下，中暑和火險的風險均達到最高級別，當地氣象部門因此呼籲民眾，外出工作和遊玩務必做好防暑、防曬工作，及時補水、補充電解質，盡量穿淺色或素色衣服。