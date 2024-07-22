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中國消費稅後移及下劃 廣東山東等地可能最大受益

中央社／ 台北22日電

中共三中全會關於稅改議題備受矚目，文件提到推進消費稅徵收環節「後移」並穩步「下劃」地方；分析認為，中國的分稅制將迎來一輪大調整，廣東、山東、河南、江蘇等多地，可能成最大受益者。

新華社21日公布「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。提出建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係。增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限。

文中並提到推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享比例。

陸媒澎湃新聞今天引述微信公眾號「國民經略」文章，指最受矚目的改革文件，終於揭開面紗。新一輪財稅改革，地方迎來新稅收體系。而土地財政消退，地方政府亟待尋找新的替代稅源，消費稅、房地產稅、資本利得稅等成為焦點。

文章指出，其中消費稅「後移」，指的是從生產地轉向消費地徵收，即在哪裡消費就歸哪裡所有；而「下劃」地方，指的是純100%的中央稅，將變成央地共享稅。

稅改「下劃」之後，即使只有50%給地方政府，也有人民幣近兆元的稅收增加，而這些稅收則將被「後移」的消費地獲得。

例如知名的高端消費品「貴州茅台」酒，如果消費稅按照生產地徵收，貴州能拿到大部分，但如果按照消費地徵收，在廣東消費，稅收就大部分歸廣東。

公眾號「國民經略」19日也曾發文，消費稅後移及下劃，這意味著，只有市場規模龐大、人口數量眾多、消費力強勁的經濟大省、人口大省最能從中受益。估計廣東、山東、河南、江蘇等地，將會從中受益。

與之對比，作為菸、酒主產地的雲南、湖北、湖南、上海等地，能拿到的稅收就不及預期。

在消費地徵稅的好處是，能讓更多地方政府意識到提振內需消費的重要性，進而扭轉地方政府過度重生產，輕消費的傾向。

文章認為，這是史無前例的大變局，不僅涉及央地關係的調整，還涉及地方財稅關係的重塑，更涉及不同省分利益的調整，影響極其深遠。

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