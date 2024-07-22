穿越時空遊大唐…北京首鋼園 變身元宇宙基地

北京數字（數位）經濟體驗周暨數字消費節活動日前啟動。作為數字經濟體驗周重要活動，2024元宇宙創新產品體驗季開啟。北京首鋼園料倉變身中國首個大型元宇宙數字體驗綜合體，彙集元宇宙沉浸互動體驗、科技交流平台、創新展示視窗、研發支援基地等多維度元宇宙產業內容，實現傳統工業遺存與未來科技場景融合。

本次展覽首次彙集12個元宇宙項目，其中5個是首次發布。「京味」最濃的莫過於採用新一代「AI+xR」空間計算技術打造的漫步式VR體驗「中軸奇妙夜」。戴上VR眼鏡後，觀眾立刻置身於360度的幻境中，跟隨著取材於「五脊六獸」中龍的神秘導遊「小龍仔」，「飛」入鐘鼓樓，隨晨鐘暮鼓開啟一場奇妙旅程。

在這場旅程中，觀眾既可欣賞到北京中軸線上秩序井然、氣勢恢宏的城市建築群，也能隨著鼓樓的25面鼓感受古人的時間觀，甚至能對話主持規畫建設元大都的劉秉忠。

「一夢入大唐—沉浸式中華文明探索體驗展」也首次亮相。400多平方米的空間內，牆壁和地面上畫著不同的幾何圖形，這些圖形如同二維碼一樣。佩戴上設備後，上面的攝影鏡頭看到圖形後便能準確知道觀眾的位置，隨即進入4K高清元宇宙世界。

一幅大唐畫卷徐徐展開。觀眾可在展廳內自由漫步，探秘還未進行過考古發掘工作的昭陵，偶遇大唐名將們精彩震撼的打鬥，環遊長安古城美景。當遇到墓道塌陷，觀眾會彎著腰走過這一段路，體驗感十足。

「對於現代人來說，大唐的繁華與輝煌大多只能通過史書文獻、影視作品來想像。」研發企業淩宇科技公司聯合創始人張佳甯說，「一夢入大唐」基於對相關資料與歷史文獻的研究和理解，設計出虛擬場景與情節，把一個立體化、可互動化的大唐盛景鋪設在參觀者面前。

體驗周啟動儀式上還有多個元宇宙作品首發：多人超現實娛樂社交—VP殺，可讓玩家感受穿越之旅；中國詩詞大會沉浸互動空間，以數字之光映照詩詞之美；「瞭望啟功」讓觀眾在元宇宙遇見書法大家啟功先生。