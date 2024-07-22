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兩岸微流行／環保成風 婚禮也能「碳中和」

聯合報／ 記者陳政錄

大陸近年倡導婚事簡辦，拒絕高額彩禮（聘金），甚至興起「綠色低碳」風潮，有越來越多新人選擇使用公車、單車替代婚禮車，甚至舉辦獲機構認證的「碳中和」婚禮，強化環保意識。學者認為大陸消費者對於綠色產品的需求遠大於目前市場供給，綠色消費將成為推動經濟高品質發展的新引擎。

大陸金融體系內第一場「碳中和」婚禮近期在招商銀行武漢分行舉行，兩位新人均是金融從業人員，選擇透過綠色低碳的婚禮儀式「見證愛、分享愛」。新郎王鋒表示，在工作中，他主要負責綠色金融客群的獲取和經營，隨著工作深入，便萌生了辦一場「碳中和」婚禮的想法。在婚禮過程中，他們的接送車輛全部使用新能源車，鼓勵外地親友搭乘高鐵後轉搭公共交通，撤掉了耗電的大型LED螢幕，用可回收材料裝飾婚禮，取消紙質請柬和鮮花布景等，最大程度減少碳排放。

根據提供「碳足跡」相關服務的武漢碳普惠管理有限公司計算，這場婚禮的碳排放量預計為一三四○公斤，王鋒便發起好友們透過應用程序，統計他們這段期間透過改搭大眾交通、節電、省水獲得的「碳減量」，最後在一千多人努力下，於一周內成功達到一三四○公斤的碳減量捐贈，完成了這場婚禮的「碳中和」。武漢碳普惠公司也為新人頒發證書。

中和 婚禮 綠色消費

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