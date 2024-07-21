快訊

美股牛市爽賺！全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最快午夜登陸海南島！陸氣象單位預測巴比侖往西北移動 環島高鐵停運

中央社／ 台北21日電
據中國氣象單位預測，巴比侖颱風可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島，海南省氣象局今天下午提升颱風預警為3級。圖為位於海南島南端的三亞市，是大陸國內遊客度假的理想之地。新華社
據中國氣象單位預測，巴比侖颱風可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島，海南省氣象局今天下午提升颱風預警為3級。圖為位於海南島南端的三亞市，是大陸國內遊客度假的理想之地。新華社

據中國氣象單位預測，巴比侖颱風可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島，海南省氣象局今天下午提升颱風預警為3級。目前海南環島高鐵全線停運，三亞轄區船隻已全面停航，多地風景區也都暫停營業。

綜合央視新聞等中國媒體報導，據中國氣象單位預測，巴比侖颱風目前位在海南島東南方向的海面上，預計將逐漸往西北方向移動。依預測路徑，颱風中心將有可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島。

據報導，根據巴比侖颱風未來走向，中國氣象局今天上午9時30分啟動重大氣象災害（颱風）4級應急響應。海南省氣象局也於下午5時10分將颱風4級預警提升為颱風3級預警。

海南省氣象部門提醒，21日至23日白天，海南島大部分地區有暴雨、西南部局地有大暴雨，相關部門需加強城市排水、道路疏導、旅遊設施安全、地質災害風險隱患點管理等工作。

目前海南島新海港、秀英港、鐵路南港已於今天上午9時停運；海南環島高鐵、海口市域列車全線也在下午5時停運，三亞轄區所有涉客船舶、往返海南島和西沙的客船已全部停航；三亞多處風景區也暫停營運。

中國國家海洋預報台於今早發布風暴潮藍色警報和海浪藍色警報，組織漁船、養殖場等做好防禦工作；加固沿海漁業養殖水產設施和漁港設施，做好防潮準備。

此外，鄰近的廣東省也受到巴比侖颱風影響將迎來暴雨。據廣東氣象服務中心通報，預計21日及22日，廣東省西部有大雨到暴雨局部大暴雨；深圳市自東南向西北降雨漸趨頻密，局地雨勢較大，沿海海面風力加大。

三亞 暴雨 氣象局 環島高鐵 颱風

延伸閱讀

凱米挑戰強颱「路徑更靠台灣了」 粉專警告：未來48小時都是關鍵

陸洪災不斷之際恐來襲…「凱米」可能登陸 浙江福建發颱風應急響應

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

第４號颱風巴比侖生成 沒有雙颱效應對台灣無影響

相關新聞

令人髮指！陸幼兒園爆11幼童遭猥褻 保全帶遲到童入校時伸狼爪得逞

在台北市私立幼兒園爆出性侵學童案引發各界關注的同時，廣東陸豐近日也爆出幼兒園猥褻幼童事件，一名32歲保全借帶遲到學童入校...

陸洪災不斷之際恐來襲…「凱米」可能登陸 浙江福建發颱風應急響應

中國洪災不斷之際，凱米颱風正接近台灣周邊海面，並可能登陸中國。首當其衝的浙江省及隔鄰的福建省相關單位今天同時發布4級颱風...

影／金廈泳渡上午登場！陸男女組都奪冠軍 台女高中生隊獲亞軍

年度金廈泳渡經過激烈競爭後結果出爐，男子A組及女子組都由大陸人士奪冠，兩組人還都剛好是陝西浩沙隊員；台灣則有一名16歲女...

多地暴雨致災 陸緊急下發15億元中央預算內投資

大陸近來多地暴雨不斷釀成嚴重災害，央視新聞指出，大陸國家發展改革委21日表示，緊急下達人民幣3.5億元（約新台幣15.7...

最快午夜登陸海南島！陸氣象單位預測巴比侖往西北移動 環島高鐵停運

據中國氣象單位預測，巴比侖颱風可能於今天午夜至明天凌晨登陸海南島，海南省氣象局今天下午提升颱風預警為3級。目前海南環島高...

香港書展正舉行 書商接獲部分書籍以「敏感」為由下架、包括談新聞倫理

一年一度的香港書展正舉行，據明報報導，有書商接獲主辦單位以「敏感」、「有人投訴」為由，要求將部份書籍下架，包括資深媒體人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。