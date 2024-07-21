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陸洪災不斷之際恐來襲…「凱米」可能登陸 浙江福建發颱風應急響應

中央社／ 台北21日電
凱米颱風正接近台灣周邊海面，並可能登陸中國。浙江省及隔鄰的福建省相關單位今天同時發布4級颱風應急響應，浙江省轄下的沿海城市海事部門也發布應急響應，以防颱風釀災。圖為7月20日，人們在浙江省舟山市朱家尖南沙景區戲水遊玩。新華社
凱米颱風正接近台灣周邊海面，並可能登陸中國。浙江省及隔鄰的福建省相關單位今天同時發布4級颱風應急響應，浙江省轄下的沿海城市海事部門也發布應急響應，以防颱風釀災。圖為7月20日，人們在浙江省舟山市朱家尖南沙景區戲水遊玩。新華社

中國洪災不斷之際，凱米颱風正接近台灣周邊海面，並可能登陸中國。首當其衝的浙江省及隔鄰的福建省相關單位今天同時發布4級颱風應急響應，浙江省轄下的沿海城市海事部門也發布應急響應，以防颱風釀災。

綜合央視新聞等中國媒體報導，根據中國氣象單位預測，凱米颱風目前逐漸靠近台灣東部海面，之後將朝華東沿海接近。依預測路徑，颱風中心將有可能從浙江省沿海登陸中國。

據報導，根據凱米颱風未來走向，浙江海事局今天上午10時啟動4級海上防颱應急響應，要求各單位按照防颱預案和各自防颱規定，做好防颱準備工作。

至於隔鄰的福建省，除由福建省氣象台今天發布颱風4級預警外，福建省省防指並根據相關預案的規定，在今天中午12時也啟動防颱4級應急響應。

在浙江省內，溫州海事局及寧波海事局都在今天上午10時，同時啟動防颱4級應急響應。隨後，舟山海事局也在上午10時30分啟動4級海上防颱應急響應。

根據報導，浙江海事部門提醒，各相關單位要利用颱風來襲前的「有限窗口期」，積極備戰颱風來襲，落實防颱措施。其中，計劃前往離島旅遊者必須及時關注海上訊息及船舶停航狀態，做好出行安排，不要在颱風期間外出；所有船舶應檢查防颱設備，颱風期間切勿冒險出海。

福建 颱風

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