香港書展正舉行 書商接獲部分書籍以「敏感」為由下架、包括談新聞倫理

一年一度的香港書展正舉行，據明報報導，有書商接獲主辦單位以「敏感」、「有人投訴」為由，要求將部份書籍下架，包括資深媒體人區家麟談及新聞倫理的新書。

香港書展於17日至23日舉行，據明報今天報導，兩間參加書展的書商表示，主辦機構香港貿易發展局的代表，要求將香港資深媒體人區家麟等人的著作下架。

藍藍的天出版社負責人伍自禎表示，貿發局代表昨天下午要求將區家麟的著作「二千零四十七夜」、「最後的信仰—新聞倫理十二講」、「亂流」，以及前立法會議員邵家臻的著作「坐監情緒學」、「字裡囚間」共5本書下架，理由是「敏感」及「有人投訴」。

伍自禎表示，經內部商量後，基於安全考慮，為免造成自己或他人風險，除「亂流」繼續出售，其餘4本書下架。

伍自禎說，對此次決定感到遺憾及無奈，「不知道線在哪裏」，並指「敏感」、「有人投訴」很難捉摸，強調不想違法。

另一間書商界限書店日前也被要求將「最後的信仰」、作家廖偉棠的「末日練習」等書籍下架。

據明報記者昨午在書展所見，有些書商仍有售賣「最後的信仰」及「二千零四十七夜」。

區家麟昨午在書展現場為讀者簽書，被問到如何看待著作被要求下架，他說「（書籍）賣得一天得一天」、「今天就努力繼續簽書」，不便回應更多。

報導引述貿發局表示，作為書展主辦單位，有提醒參展商必須遵守相關規則和所有香港法例，包括「香港國安法」、「維護國家安全條例」等，如收到涉及違反規則的投訴，會按機制處理，有需要會要求展商收回有關書籍或展品。

報導表示，貿發局沒有回應書籍為何「敏感」、何時及接獲什麼投訴等，稱對昨天行動沒有補充。

區家麟是香港資深媒體人，曾任電視台新聞紀錄片高級監製、電台及電視台節目主持。

2022年4月區家麟被香港警方國安處以涉嫌觸犯「串謀發布煽動刊物」罪拘捕，獲准保釋後迄今未被起訴，但被扣押護照不可離港。當時香港媒體指，區家麟被捕相信與他在已停運的「立場新聞」發表的評論有關。

據區家麟在自己臉書介紹，他最新的著作「最後的信仰 —新聞倫理十二講」，主題就是談新聞的倫理、守則，及更根本的原則與價值。

在這本書的書背，區家麟列出在「新聞專業難以實踐的時分」，仍要談新聞倫理與守則的原因，就是要「把新聞理想視作遺址作觀賞之用」、「理念未能踐行，也要好好記住」、「以古鑑今，明瞭理想與現實的差距」等。