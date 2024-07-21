多地暴雨致災 陸緊急下發15億元中央預算內投資

大陸近來多地暴雨不斷釀成嚴重災害，央視新聞指出，大陸國家發展改革委21日表示，緊急下達人民幣3.5億元（約新台幣15.78億元）中央預算內投資，支持河南、陝西、四川三省暴雨洪澇災害災後應急恢復，重點用於受損水利防洪、學校醫院等災區基礎設施和公共服務設施緊急復原建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

據新華社報導，四川省雅安市漢源縣應急管理局證實，21日凌晨2時30分許，漢源縣馬烈鄉新華村因暴雨突發山洪災害，通訊、道路、橋梁中斷。經初步排查，造成30餘人失聯，40餘處房屋受損。

央視新聞21日上午消息則指出，截至20日22時為止，當局發現8人遇難、412名受威脅群眾已安全轉移；已收治12名傷員，全部情況穩定，搜救行動仍然繼續。同日24時，已找到失聯人員4人。

災情發生後，雅安市、漢源縣黨委政府成立應急救援指揮部，組織力量全力開展人員搜救、重點區域人員排查、受災群眾轉移安置、道路通訊搶通等工作。

而四川雅安漢源縣當局表示，20日當天共投入23支隊伍，1,000多名救援人員，協調翼龍無人機、通訊無人機、長臂挖掘機、水下探測、緊急機械化橋、緊急通訊車等1,500餘台（套）設備赴現場，全力進行失聯人員搜救、重點區域人員核查、受災民眾轉移等工作。

同時，雅安市緊急調撥500頂帳篷、3,500床棉被、3,500張折疊床、40個緊急照明燈和10個場地照明燈。目前，災區通訊、交通已基本恢復，電力正逐步恢復中。搜救工作仍在進行當中。

中國應急管理報提到，未來三日，馬烈鄉將持續降雨。21日，白天陰天間多雲，早晚都有小雨，晚上有小到中雨；22日，白天陰間多雲，晚上陰天有分散性陣雨；23日，白天多雲間晴，晚上有大到暴雨。