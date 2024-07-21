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陸熱等靜壓裝備啟用 將提升航空航天零件壽命至多100倍

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國鋼研科技集團表示，熱等靜壓裝備可應用於航空航太、電力能源、燃氣渦輪機等多個高端製造領域。（圖／取自科技日報）
中國鋼研科技集團表示，熱等靜壓裝備可應用於航空航太、電力能源、燃氣渦輪機等多個高端製造領域。（圖／取自科技日報）

大陸科學領域再有重大進展，中國鋼研科技集團近日發表，其研發的大陸首台套超大型「熱等靜壓裝備」HIPEX1850正式啟用，並稱該機型是大陸國內最大、全球第二大的同類裝備。值得注意的是，中國鋼研特別指出，HIPEX1850應用於大陸航空航太等領域大型核心零件的加工處理，且經其處理加工的航空航天等領域大型核心零部件，材料疲勞壽命可提高10至100倍。

據科技日報報導，該裝備的發布，標誌著中國熱等靜壓裝備研製技術在設備尺寸、加工參數、模塊化設計、智慧化控制、設備穩定性等方面取得重大進展。

中國鋼研所屬鋼研昊普科技有限公司董事長呂周晉表示，「熱等靜壓（Hot lsostatic Pressing，HIP）是對金屬、陶瓷、複合材料等採用的特殊熱處理工藝，是製備高性能材料的重要手段。」該工藝技術可用於粉末至今成行或對成型後的鑄件（鈦合金、高溫合金、鋁合金等疏鬆孔鑄件）進行致密化處理。

他續指，經過熱等靜壓製程處理的材料組織均勻，緻密度極高，材料內部的微孔、裂痕、偏析等缺陷可完全消除。同時，材料的耐磨性、耐腐蝕性以及綜合機械性能可獲得極大提升，材料疲勞壽命可提高10至100倍。

另，呂周晉提到，熱等靜壓技術是航空航太、電力能源、燃氣渦輪機、消費性電子、醫療、半導體等高端製造領域關鍵零件生產的必要一環，是大陸推動戰略性新材料及核心零件自主研發的關鍵工藝技術。

據悉，2019年，中國鋼研啟動第三代熱等靜壓系統－超大型熱等靜壓裝備HIPEX1850的研發。歷經幾年研究，HIPEX1850在中國鋼研青島基地研製成功。配備採用預力鋼絲纏繞結構，鋼絲總重350噸，鋼絲總長度約6,000公里，具備30噸每爐次的高溫合金承載量，能夠對超大尺寸航空發動機機匣、發動機葉片、燃油噴嘴、渦輪盤等大型核心零件進行熱等靜壓製程處理。

大陸首台套超大型熱等靜壓裝備HIPEX1850近日正式啟用。圖／取自科技日報
大陸首台套超大型熱等靜壓裝備HIPEX1850近日正式啟用。圖／取自科技日報

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