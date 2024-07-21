高原上的國際機場 拉薩機場計劃開通新加坡、香港航線

繼大陸國家出入境管理局5月時宣布，自5月27日起為包括拉薩、蘭州、西寧、烏魯木齊等8城符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」後，大陸民航西藏區局指，依西藏自治區統一部署，正積極規劃開通「拉薩—新加坡」國際航線及「拉薩—香港」航線。同時，大陸民航局近日印發批復，拉薩貢嘎機場正式更為拉薩貢嘎國際機場。

據中國民用航空西藏自治區管理局微信公眾號消息，大陸民航局指出，此次更名將進一步提高拉薩貢嘎國際機場的知名度、競爭力和影響力，有利於更好發揮西藏民航「運輸保障線」「空中生命線」「民族團結線」「社會進步線」作用，且利於西藏進一步擴大對外開放和經濟社會發展。

據了解，拉薩貢嘎國際機場海拔3,569公尺，是西藏自治區首府機場和區域樞紐機場，是大陸面向南亞開放的重要樞紐機場之一、西藏自治區融入國家「一帶一路」倡議的重要門戶和擴大對外開放的重要依賴。同時，也是世界上最早通航的高高原機場及海拔最高的民用機場之一。

拉薩貢嘎國際機場於1966年11月23日投用，先後歷經3次改擴建，共有3座航廈、2條跑道；已開通139條航線、有11家執飛航空公司，已開通「拉薩—加德滿都」往返客運航線，由喜馬拉雅航空公司執飛，每周一、三、五各一班。

2021年，該機場T3航站樓正式投入運行，成為西藏最大，以及全球規模最大的高高原機場航站樓之一。據悉，2023年，拉薩貢嘎國際機場安全保障航班4.48萬架次、完成旅客吞吐量547.1萬人次、貨郵吞吐量4.16萬噸，年增為65.2%、111.8%、43.7%。

另，大陸民航局西藏自治區管理局透露，目前，依照西藏自治區統一部署，民航西藏區局正積極規劃開通拉薩—新加坡國際航線及拉薩—香港地區航線。

至於一般機場與國際機場有何不同？網路媒體「香港01」指，一般機場通常指能夠起降航空器的地點，包括民航、軍用、通用等不同類型的機場。而國際機場也稱為口岸機場或設關機場，是經官方批准設立的對外開放航空口岸，專門運營定期國際或地區商業航線，這代表只有允許國際航班起降的機場才能被稱為國際機場。‌