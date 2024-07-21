加國全面調查中共海外地下警局 將G7盟友聯手反制

中共在海外廣泛布建秘密警察，近年來日益引發各國關注。外媒指出，加拿大已完成對境內所有大陸地下警察局的初步調查，並打算與七國集團（G7）盟友探討協同應對的方法。同時，加國皇家騎警也已在全國多個地點制止了中國非法警察的活動。另，有加國民眾呼籲，政府應據近期生效的「反外國干涉法」懲治營運中國地下警察局人員，而非如以前只譴責不追責。

綜合彭博、美國之音報導，過去兩年來，北京被控在西方民主國家設立非官方「警察局」以監視和恐嚇華僑，引起加拿大、美國、義大利、德國、英國等國家的嚴重擔憂。

兩名知情人士近日透露，加拿大警方已對境內所有的中共秘密警察局進行了全面調查，並繪製出了位置分布圖，同時，預計將在未來幾周與七國集團分享其發現，並希望協調應對措施。

加拿大皇家騎警（RCMP）對此表示，由於調查仍在進行中，不便對涉嫌犯罪活動的調查作出具體評論。不過，可以確認已在加拿大全國多個地點制止了中國非法警察的活動。

多倫多法律專家、時評人馮志強（Jonathan Fon）認為，這消息對中國僑胞來說是個好消息。「儘管加拿大在反外國干涉的立法和執法上總是比其他盟友慢一拍，但在過去半年裡，加拿大對外國干涉的公開調查出現了積極成果，且在一個半月內快速通過了『反外國干涉法』C-70法案。」

中國戰略風險研究所（CSRI）董事約翰斯頓說，若七國集團聯合起來採取統一的應對措施，將有幫助於一勞永逸地結束由中共統戰部門支持的海外警察局網絡。「這將對加拿大的僑民群體產生重大影響，他們將不會像以前那樣，因回國壓力或擔心中國家人被威脅而時刻處於高壓之下。」

西班牙的非營利人權組「保護衛士」指，中共在加拿大大概有8家海外警察局，其中警僑服務站5個，華助中心3個。警僑服務站在多倫多的3家，全由福州公安局設立。溫哥華的2家，分別由南通公安局和溫州公安局設立。 3個華助中心分別位於多倫多、蒙特婁和溫哥華。

據了解，中共海外警察局分為兩種：首先是中國地方公安機關在其他國家設立的警僑服務站，俗稱「海外110」。目前，推出警僑服務站的地方政府包括福建省福州市、浙江省青田縣、江蘇省南通市和浙江省溫州市的公安局；再來是大陸國務院僑務辦公室（OCAO）資助並與海外民間機構合作營運的「華助中心」（OCSC）。