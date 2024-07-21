化解少子化危機 泉州下令黨員幹部帶頭生三胎？

大陸生育率持續下降，2023年人口出生率甚至降至1949年以來最低。近日，網上傳出一份福建泉州人口政策文件截圖，當中提到「黨員幹部、各級機關、國有企業、事業單位幹部要帶頭貫徹落實三孩政策」，引發輿論對當局「變相強制」生育的質疑。

前述消息一出，隨即在微博引起不少網友討論。有網友批評道，「只能說明規劃有問題，生孩子本來就是高度個人的事情，怎麼能強迫別人生？還生三胎？你可以倡導，但不能強迫，要遵從客觀規律。」還有人說，「將以前的計生辦改為催生辦了嗎？」「我都47歲還要被要求生三胎，直接辭職生二胎都很晚了」「生不出來怎麼辦？」

對此上海界面新聞20日晚指出，經向泉州市衛健委求證上述文件的真實性，該單位表示，這是一份泉州市擬推出的生育支持政策文件，但仍處於內部懲求意見階段，尚未對外公開。因個別工作人員疏忽將其發到網上，而引發熱議。後期，泉州市有關部門可能依據「情況」適時公布。

不過，21日上午發現，界面新聞該篇文章頁面已顯示「此處為世界盡頭請穿越到『界面』首頁吧」。

具體來看，該份網上流傳文件提到2035年的目標指稱，包括促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善、服務管理水平提高、生育水平適度、人口結構改善、優生優育、幼有所育服務水平與人民群眾對美好生活的需要相適應、家庭發展能力明顯提升以及人的全面發展取得明顯進展等。

而在重點任務措施部分，文件列出三個主要方面工作。一是組織實施好三孩生育政策；二取消生育制約措施，包括取消社會扶養費，清理不適應人口發展情勢的政策文件及社會制措施等；三是健全人口服務體系，完善「一老一小」整體解決方案，建立並完善覆蓋生命周期的人口服務體系等。

界面新聞還指，此前在一些其他地方的文件中，也曾出現過要求黨員幹部帶頭生三孩的類似表述，如2023年11月，湘潭市岳塘區路口社區召開「多措並舉推進『和諧社會 全面三孩』政策」宣傳工作時稱，「號召黨員幹部宣傳引導好、帶頭落實好、自覺執行好國家的優化生育政策，為促進人口長期均衡發展作出正面貢獻。」