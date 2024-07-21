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四川雅安暴雨 30多人失聯：有人返家躲雨遇山洪

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
7月20日凌晨2時30分許，山洪暴發時，洪水沿著村莊前方的河道沖洩，部分居民尚在睡眠中被洪水捲走。（圖／取自觀察者網）
7月20日凌晨2時30分許，山洪暴發時，洪水沿著村莊前方的河道沖洩，部分居民尚在睡眠中被洪水捲走。（圖／取自觀察者網）

暴雨影響，大陸四川雅安漢源縣馬烈鄉20日凌晨兩時半許，突然奔湧而來的山洪沖垮河邊房屋，連帶部分村民一起被洪水捲走。四川雅安漢源縣21日凌晨1時召開記者會，通報「720」暴雨災害搶險救援最新狀況，並指初步排查，災害造成30餘人失聯。截至20日22時，發現罹難者遺體8具，目前5名罹難者身分已確認，412名受威脅群眾已安全轉移。

央視新聞指出，四川雅安漢源縣當局表示，20日當天共投入23支隊伍，1,000多名救援人員，協調翼龍無人機、通訊無人機、長臂挖掘機、水下探測、緊急機械化橋、緊急通訊車等1,500餘台（套）設備赴現場，全力進行失聯人員搜救、重點區域人員核查、受災民眾轉移等工作。

同時，雅安市緊急調撥500頂帳篷、3,500床棉被、3,500張折疊床、40個緊急照明燈和10個場地照明燈。目前，災區通訊、交通已基本恢復，電力正逐步恢復中。搜救工作仍在進行當中。

據澎湃新聞報導，7月20日凌晨2時30分許，山洪突發當下洪水沿著村莊前方的河道沖洩，一些村民尚在睡眠中就被洪水捲走。而這起發生在四川馬烈鄉新華村的山洪災害，目前當地仍在組織人員搜救及救災處置工作。

漢源縣緊急管理局通報，經初步排查，此次山洪造成30餘人失聯，40餘棟房屋受損。新華社20日晚表示，目前搜救4人，無生命危險。

曾任新華村村委會主任的王福超稱，「這洪水來得太急了」，「當時很多人都在睡覺，來不及跑。」多名村民證實，山洪暴發之前，由於連降暴雨，當地曾組織村民轉移安置到附近一所廢棄學校，但有些人不習慣而「溜回家」，結果遭遇山洪侵襲。其中，距離漢源縣城約40公里的新華村，位於一處山谷間，村前村後都是大山，全村約有1,000多人。

王福超表示，「晚上突然就漲洪水了，河邊的房子都沖走了」，「老人小孩都有，具體人數還沒確定，現在還在找。」山洪暴發時的水位可能有幾公尺高，村裡30多位村民失聯。據悉，這是大陸近兩日第二起因暴雨山洪導致有大量人員傷亡的災害。

四川雅安漢源縣21日凌晨1時召開記者會稱，截至20日22時，發現罹難者遺體8具，目前5名罹難者身分已確認，412名受威脅群眾已安全轉移。（圖／取自觀察者網）
四川雅安漢源縣21日凌晨1時召開記者會稱，截至20日22時，發現罹難者遺體8具，目前5名罹難者身分已確認，412名受威脅群眾已安全轉移。（圖／取自觀察者網）

失聯 暴雨 洪水

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