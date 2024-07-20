四川雅安暴雨山洪釀災 逾30人失聯、40間房屋受損

受暴雨影響，大陸四川雅安漢源縣馬烈鄉20日凌晨2點半突發山洪災害，導致通信、道路、橋樑中斷，經初步排查，造成30餘人失聯，40多間房屋受損，當地已成立緊急救援指揮部，組織力量進行搜救。

這是大陸近二日第二起因暴雨山洪導致有大量人員傷亡的災害。陝西商洛柞水境內的水陽高速橋樑19日晚間被山洪沖垮，根據官方通報，截至20日上午10點，已有11人遇難，仍有近20輛車、30多人失聯。

央視新聞報導，根據四川雅安漢源縣緊急管理局消息，20日凌晨2點30分許，漢源縣馬烈鄉新華村因暴雨突發山洪災害，通訊、道路、橋樑中斷。經初步排查，造成30餘人失聯，40多間房屋受損。

報導稱，災情發生後，當地立即成立緊急救援指揮部，組織力量全力進行人員搜救、重點區域人員排查、受災民眾轉移安置、道路通訊搶通等工作。

雅安市內傳出多起災情。南方都市報報導，自19日上午8點至20日上午8點，雅安市共計25個鄉鎮有災害損失，全市發生地質災害2處，國道受損7處，縣鄉村公路受損27處，損毀橋梁2座，損壞農戶和城鎮居民房屋6戶，損壞灌溉堰渠15處，國道邊坡垮塌1處，縣鄉村道邊坡垮塌13處。

根據當前汛情災情形勢，雅安市防汛抗旱指揮部決定自20日上午8時將四級防汛應急響應升級為「二級」防汛應急響應。雅安市減災委決定於20日12:30將自然災害三級救助應急響應，調整為自然災害「一級」救助應急響應。

另，雅安市氣象台19日下午2點30分已發佈暴雨藍色預警。據氣象部門預計，雅安市20日晚上到21日白天，有中到大雨（15至35mm），中部和漢源、石棉西北部有暴雨（50至90mm）。21日晚上到22日白天有中雨（5至20mm），中部縣區局部大到暴雨（35至60mm）。